Bericht: Apple entwickelt iPhones mit USB-C und neuen iPod touch

Der alte (aktuelle) iPod touch: alt und teuer

Neuer iPod touch für junge Zielgruppe

iPhones mit USB-C

Apple entwickelt im Verborgenen angeblich einen neuen iPod touch. Außerdem arbeite der kalifornische Konzern an Designs, um die nächste iPhone-Modelle mit USB-C-Schnittstellen zu versehen. Das zumindest verlautbaren japanische Medien und beziehen sich dabei auf Zulieferkreise.Das Gerücht bleibt zur Zeit noch arm an Details. So gibt es weder Größe noch Ausstattung des neuen mp3-Players preis. Hinlänglich bekannt hingegen ist, dass der Vorgänger sein letztes Update 2015 erfahren hat. Das aktuelle Modell enthält einen A8- und einen M8-Prozessor, ein 4"-Display und eine Kamera mit acht Megapixeln. Apple verkauft es in sechs Farben für 229 Euro (32 GB) und 339 Euro (128 GB). Damit erreicht der Musik-Player Preise von aktuellen Smartphones fernöstlicher Hersteller mit besserer Ausstattung.Der iPod touch bildet den Einstieg in Apples iOS-Welt inklusive aller Dienste, auf die der Konzern in Zukunft stärker setzen möchte. Daher bietet es sich an, diesen Start zu erleichtern. Als Zielgruppe visiere Apple Kinder und Jugendliche an, deren Eltern ihnen noch keine Smartphones aushändigen wollen. Der iPod eignet sich hervorragend für diesen Zweck: Die Heranwachsenden können schon an die iOS-Bedienung herangeführt werden, ohne sich Gedanken über hohe (Abo-)Kosten zu machen. Die Geräte lassen sich zudem bequem in die vorhandene iCloud- und Mediatheken-Infrastruktur (Stichwort: Familienfreigabe) einbinden und können so ihren Nutzern eine Menge Content bieten, ohne sie ins Meer des Internets zu entlassen. Selbst, wer dem Nachwuchs das Surfen gestattet, darf sich dank Kindersicherung und Einschränkungseinstellungen sicher sein, dass der keinen Mist zu sehen bekommt. Nicht zuletzt lassen sich auch vom iPod aus all die schönen Apple-Dienste nutzen – etwa Apple Music oder der App Store – und damit nicht nur Umsatz generieren, sondern die Zielgruppe schon im zarten Alter an die Plattform binden.Ob die nächste Generation iPhones schon ausschließlich den USB-C-Anschluss tragen wird, bleibt unklar. Der Bericht schreibt „vielleicht“, denn das daran arbeitende Team habe noch kein Referenzdesign erreicht. Das heisst, die Entwicklung befindet sich noch nicht im Endstadium. Dabei sollte man bedenken, dass die neue Serie frühestens im Spätsommer in Produktion geht – also noch genug Zeit bleibt, den vermeintlichen Rückstand aufzuholen. Der Schnittstellenwechsel wäre konsistent, da Apple auch bei den iPad Pro bereits auf den universelleren Anschluss umgestiegen ist.