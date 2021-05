Bericht: AirPods 3 sehr bald – komplett neue AirPods Pro 2022

AirPods 3 im Frühsommer

AirPods Pro 2022 – Fitness-Tracking, ganz neues Design

Immer stärker verdichten sich die Hinweise, dass Apple sehr bald eine neue AirPods-Generation vorstellt. Auch Bloomberg meldet sich diesbezüglich noch einmal zu Wort und berichtet von einer baldigen Freigabe. Demnach erscheint die neue Serie noch vor dem fünften Geburtstag der überaus populären kabellosen Ohrhörer. Im September 2016 erstmals der Öffentlichkeit gezeigt, folgte im Frühjahr 2019 die zweite Auflage, innerhalb der nächsten Wochen soll dann die dritte Generation auf den Markt kommen. Angeblich hatte Apple die Entwicklungszeit schon vor Monaten abgeschlossen und wartet lediglich einen geschickten Zeitpunkt ab, das Produkt erstmals in die Regale zu stellen. Angesichts der Vielzahl an Details, welche schon im Vorfeld durchsickern, sind die wichtigsten Daten längst bekannt.Dem bisherigen Kenntnisstand zufolge verlieren die AirPods 3 an Größe und Gewicht. Als Abgrenzung hin zu den teureren pro-Varianten müssen die regulären AirPods zudem auf Geräuschunterdrückung und der Transparenzmodus verzichten. Preislich dürfte sich damit nicht viel ändern. Kürzlich hieß es, Apple präsentiere die neue Generation deswegen schon im Sommer und nicht erst im Herbst, da es derzeit zu einem deutlichen Rückgang der Verkaufszahlen kommt. Dem wolle Apple durch Produktaktualisierungen entgegenwirken.Bloomberg steuert außerdem noch Informationen zu einer Neuauflage der AirPods Pro bei. Diese sollen neue Sensoren zum Fitness-Tracking erhalten, allerdings muss man sich noch eine Weile gedulden. Erst 2022 sei es so weit, dann aber möglicherweise in komplett neuem Design: Apple erprobe, die Stiele komplett zu eliminieren. Damit würden die Ohrhörer nur noch aus dem eigentlichen Ohrstück bestehen, ähnlich wie es demnächst der Fall bei den Beats Studio Buds ist (siehe ). Wie Bloomberg erwähnt, sei die Markteinführung eigentlich bereits für 2021 anvisiert gewesen. Aus unbekannten Gründen verschob Apple dann aber den Produktstart.