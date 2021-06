Beats Studio Buds vor Marktstart? Hinweise verdichten sich

Beats Studio Buds in den Startlöchern?

Drei Modelle in Schwarz, Weiß und Rot

USB-C statt Lightning

Apple bereitet aller Wahrscheinlichkeit nach eine Sommerüberraschung für Kaufinteressen kabelloser In-Ear-Kopfhörer vor. Einem Bericht zufolge sollen die die Beats Studio Buds bald erscheinen, nachdem es schon seit Längerem zahlreiche Gerüchte und Meldungen zu den Bluetooth-Kopfhörern gibt. Zudem werden die möglichen Farbvarianten und der Preis der Beats Studio Buds thematisiert.Der aktuelle Hinweis bezüglich der neuen Beats-Kopfhörer stammt vom umtriebigen Leaker Jon Prosser, der zwar schon Apple-Veröffentlichungen frühzeitig vorhersagte, aber auch schon einige Male daneben lag. Seine Einschätzung zu den Beats Studio Buds passt aber zu den Berichten der letzten Monate, wonach eine Präsentation nicht mehr weit entfernt sein dürfte.Prosser zufolge veröffentlicht Apple das neue Beats-Modell in naher Zukunft. Ursprünglich nannte der Leaker den 21. Juli als wahrscheinliches Datum des Marktstarts, doch dabei handelt es sich nach aktuellen Informationen wohl nur um den Starttag einer dazugehörige Aktion eines Mobilfunkanbieters. Die Kopfhörer können daher schon deutlich früher erscheinen.Zusätzlich zu der bevorstehenden Präsentation gibt es weitere Hinweise zu den Farben, in denen die Beats Studio Buds erhältlich sein werden. Neu aufgetauchte Marketing-Bilder zeigen das Beats-Modell in den Farben Schwarz, Weiß und Rot.Das deckt sich mit Bildmaterial, das letzte Woche über die taiwanische Regulierungsbehörde NCC (National Communications Commission) an die Öffentlichkeit gelangte. Zu sehen sind die kabellosen Earbuds in den drei Farben inklusive des farblich passenden Ladecases mit Beats-Logo. Als Preis visiere Apple 149,99 US-Dollar an, so Prosser.Apple hat laut der Bilder nicht den von AirPods und Co. genutzten Lightning-Anschluss zum Aufladen vor, sondern USB-C. Sowohl die NCC-Aufnahmen als auch die neuen Bilder zeigen den USB-C-Port. Für kabellose Datenübertragung kommen voraussichtlich – wie von AirPods und anderen Beats-Modellen gewohnt – auch Apple-eigene Chips wie die H1-Variante zum Einsatz.