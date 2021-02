B2002: Apple meldet erneut mysteriöses Gerät an

M1-Chip? Andere Komponente?

Warten auf weitere M1-Macs

Wenn Apple neue Produkte plant, werden vor der Präsentation viele Registrierungen und Anmeldungen bei Regulierungsbehörden und Interessenverbänden notwendig. Von Zeit zu Zeit gelangen diese Anträge schon lange vor der eigentlichen Präsentation der Geräte ans Tageslicht. Beispielsweise veröffentlichte die Eurasian Economic Commission (EEC) bereits einen Monat vor der Präsentation der ersten M1-Macs einen entsprechenden Antrag samt Modellnummern.Die Bluetooth Special Interest Group publizierte nun einen von Apple am 22. Oktober 2020 eingereichten Antrag . In diesem finden sich die drei im November vorgestellten M1-Macs mit den Modellnummern A2337 (MacBook Air), A2338 (MacBook Pro 13") und A2348 (Mac mini) wieder. Doch im Formular ist auch ein bisher nicht vorgestelltes Gerät mit dem Produktnamen "B2002" aufgeführt. Genau dieser Eintrag tauchte bei der Bluetooth Special Interest Group schon einmal im Oktober 2020 auf, dort aber noch ohne die M1-Macs.Viele Informationen gibt Apple durch den Antrag nicht preis: Als Modellnummer findet sich nur der Vermerk "TBD" (To Be Determined, "muss noch bestimmt werden") wieder. Als Beschreibung der ARM-Macs verwendet Apple im Antrag "Personal computer", beim Eintrag des Produktes "B2002" hingegen "Controller Subsystem + Host + Profile". Dies könnte darauf schließen lassen, dass es sich um eine Komponente der M1-Macs handelt und nicht um ein eigenständiges Endkundenprodukt.Bereits in der Vergangenheit hat Apple für einzelne Komponenten gesonderte Anträge eingereicht. Beispielsweise ist der H1-Chip der AirPods auch als gesondertes "Produkt" in der Datenbank der Bluetooth SIG zu finden.Die Beschreibung "Controller Subsystem + Host + Profile" lässt nicht darauf schließen, dass es sich hierbei um einen weiteren Mac mit Apple-eigenem Prozessor handelt. Die Gerüchteküche geht aktuell davon aus, dass Apple als nächstes das 16" MacBook Pro und neue iMacs mit Apple-Chip vorstellt – der Zeitrahmen ist aber nach wie vor unklar. Apple könnte, so einige Informationsquellen, neue Macs bereits im März der Öffentlichkeit vorstellen – andere halten Sommer bis Herbst für einen realistischeren Zeitplan.