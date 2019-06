iOS 13 gibt Hinweis: Arbeitet Apple an intelligentem Etikett für verlorene Gegenstände?

Intelligentes Etikett in Arbeit?

Hinweise in iOS 13

Gestern Abend erschien die erste Vorabversion von iOS 13 und iPadOS für Entwickler. Schon öfters beinhalteten solche Versionen Hinweise auf noch nicht erschienene iPhone-Modelle, iPads oder Zusatzgeräte. Auch in iOS 13 findet sich eine Andeutung auf eine noch nicht verfügbare Gerätegattung.Apple überraschte die Zuhörer mit einer neuen Funktion für verlorengegangene iPhones, iPads oder Macs: Selbst wenn diese keine Internetverbindung mehr haben, lassen sich sie mit etwas Glück orten. Fängt ein anderes iPhone ein Bluetooth-Signal eines als verloren markiertes Gerät auf, wird der Standort an den Eigentümer übermittelt. Apple will auch bei dieser Funktion komplett die Privatsphäre der Nutzer respektieren – die Daten werden verschlüsselt übertragen.Mit einem ähnlichen Mechanismus könnten sich kleine Smart-Tags oder Tile-artige Etiketten umsetzen lassen, die der Nutzer an wichtige Gegenstände, wie zum Beispiel das Portmonee, anbringen kann. Bewegt sich der Anwender aus der Reichweite, kann ein iOS-Gerät oder die Apple Watch den Nutzer informieren. Geht ein markierter Gegenstand verloren, könnte der nun bei "Find My" umgesetzte Mechanismus eingesetzt werden. Guilherme Rambo fand tatsächlich in der ersten Vorabversion von iOS 13 Hinweise und sogar eine Grafik eines Apple-Tags. Das Projekt läuft bei Apple unter dem Projektnamen "B389" und hört auf die Geräteidentifizierung "Tag1,1". Über spezielle Features und die Funktionsweise des Tags ist noch nichts in der aktuellen Entwicklerbeta zu finden.Möglicherweise wird Apple ein solches Gerät zusammen mit neuen iPhone-Modellen im Herbst ankündigen. Genauso ist aber möglich, dass Apple derzeit nur mit solchen smarten Etiketten experimentiert und diese niemals als fertiges Produkt auf dem Markt landen.