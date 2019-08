Apple kündigt September-Event an: "By innovation only"

Die offizielle Einladungsgrafik Die offizielle Einladungsgrafik

Die erwarteten Neuerungen

Dienste: Apple Arcade und Apple TV+

Soeben hat Apple das schon seit geraumer Zeit ziemlich offene Geheimnis gelüftet, an welchem Tag das diesjährige September-Event veranstaltet wird. Der offiziellen Einladung zufolge wählte Apple den 10. September, der Slogan der Veranstaltung lautet: "By innovation only". Auf der Einladungskarte zu sehen ist ein in pastellfarbenen gehaltenes Apple-Logo, welches ein bisschen an die alten Knubbel-iMacs vor 20 Jahren erinnert. Natürlich schießen sofort die Spekulationen ins Kraut, was Apple mit der Gestaltung andeuten möchte. Diesmal lässt sich aber wohl recht wenig aus der Grafik ablesen. Erneut findet das Event im Steve Jobs Theater auf dem Apple Campus statt, Beginn ist 10 Uhr Ortszeit, also 19 Uhr mitteleuropäischer Sommerzeit.Die Vorstellung der neuen iPhone-Generation gilt als vollkommen sicher, denn es gibt keine Hinweise, warum Apple vom Jahrestakt abweichen sollte. Im Vorfeld kursierten zudem bereits unzählige Gehäuseteile bzw. Schemazeichnungen, weswegen keine Überraschungen beim Design zu erwarten sind. Rätselraten herrscht hingegen noch, für welche Produktbezeichnung sich Apple entscheidet – also ob es das iPhone XI oder das iPhone Pro wird. Die Apple Watch der fünften Generation zählt ebenfalls zu den sicheren Kandidaten auf dem September-Event.Ebenfalls noch im Herbst erscheinen sollen neue iPad-Modelle, wenngleich es sein könnte, dass Apple diese auf einem gesonderten Event im Oktober präsentiert. Selbiges gilt für das MacBook Pro 16", welches als neues Top-Modell ins Sortiment aufgenommen wird. Keine Hoffnungen sollte man sich hingegen auf die Vorstellung eines günstigeren HomePods machen.Im Dienste-Bereich steht der Startschuss von Apple Arcade an, auch Apple TV+ ist nicht mehr allzu weit entfernt. Allerdings dauert es laut Bloomberg noch einige weitere Wochen, um Apples eigenproduzierte Inhalte über das neue Streaming-Portal ansehen zu können – im Gespräch ist angeblich der November.