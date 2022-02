Bericht: Hoher Preis für Apples Mixed-Reality-Headset – und monatlicher Abo-Dienst

Apples Mixed-Reality-Headset soll mehrere tausend Euro kosten

Trendforce: Abo-Dienst ist geplant

Ein allzu großer Überraschungscoup dürfte die offizielle Ankündigung eines VR-/AR-Headsets von Apple wohl eher nicht werden: Mittlerweile tauchen etliche Gerüchte über die kommende Hardware auf. Schenkt man den Ausführungen des üblicherweise gut informierten Journalisten Mark Gurman Glauben, stehen vor allem drei Funktionen im Mittelpunkt: Neben Gaming lege Apple den Fokus auf Medienkonsum sowie Kommunikation (siehe hier ). Auch eine Kombination dieser Schwerpunkte erscheint realistisch. Laut Gurman werden Nutzer beispielsweise dazu in der Lage sein, in einem virtuellen Konferenzraum gemeinsam Filme zu sehen. Günstig wird der Kauf des Mixed-Reality-Headsets allerdings wohl kaum: Neben den Kosten für das Gerät könnte ein monatlicher Obolus fällig werden.Marktbeobachtern zufolge müssen Käufer von Apples VR-/AR-Headset tief in die Tasche greifen: Vierstellige Beträge kursieren in der Gerüchteküche. Laut Trendforce verfolge Cupertino wahrscheinlich eine ähnliche Preisstrategie wie Microsoft mit der HoloLens-Brille. Letztere ist ist in der Lage, mittels Mixed Reality dreidimensionale Projektionen in der Umgebung darzustellen. Für das aktuelle Standard-Modell müssen Interessenten aber viel Geld auf den Tisch legen: 3.849 Euro werden für die Brille fällig, immerhin sind eine Schutztasche, eine Kopfhalterung, ein USB-C-Kabel sowie Ladegerät im Preis inkludiert. Weitere Kosten sind mit dem Kauf der Brille zunächst nicht verbunden, wenngleich natürlich kostenpflichtige Anwendungen für das Gerät zur Verfügung stehen.Trendforce zufolge wolle Apple einen Abonnement-Dienst für das Headset bereitstellen. Für diesen müsse eine monatliche Gebühr an Cupertino entrichtet werden – wie hoch der Betrag ausfällt, ist allerdings unklar. Der Bericht nennt zudem keine Details, welche Services in dem Abo enthalten sind: Für die oben angesprochenen Dienste existieren bereits einschlägige Angebote wie Apple Arcade, Apple TV+ und Apple Music. Keine Gewissheit herrscht zudem bei der Frage, ob der Abschluss eines solchen Abos für die Nutzung des Headsets verpflichtend ist.