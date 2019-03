Apples TV-Streaming: Netflix ist nicht mit von der Partie

"Unsere Inhalte auf unseren Diensten"

Netflix setzt auf eigene Stärken

Konkurrenz belebt das Geschäft

Das nennt man wohl eine Binsenweisheit: Wenn Apple in nächster Zeit seinen Videostreaming-Dienst offiziell macht, wird Netflix nicht mit von der Partie sein. Das gab Reed Hastings, der Chef des Unternehmens, jetzt bekannt."Apple ist ein großartiges Unternehmen", wird Hastings von recode zitiert. "Wir möchten aber, dass die Nutzer sich unsere Inhalte auf unseren Diensten ansehen", sagte der Gründer und CEO von Netflix während einer Pressekonferenz in Los Angeles. Im Klartext: Während andere Videodienste auf Apples Videostreaming-Plattform unter Umständen eigene Abonnements anbieten werden, verweigert der weltweite Platzhirsch die Teilnahme.Hastings' Klarstellung ist wenig überraschend, denn Netflix setzt schon seit Jahren auf die eigenen Stärken und hat sich bereits teilweise aus dem Apple-Universum zurückgezogen. Beispielsweise ist der im kalifornischen Los Gatos beheimatete Streamingdienst nicht in der TV-App auf iPhones und iPads vertreten. Seit Ende vergangenen Jahres ist es zudem nicht mehr möglich, via In-App-Kauf ein Netflix-Abonnement abzuschließen. Ted Sarandos, Chief Content Officer des Unternehmens, merkte dazu während der Pressekonferenz an, dass Netflix niemals nennenswerte Umsätze auf Cupertinos Plattformen generiert habe.Hastings sieht Apples Eintritt in den Markt der Videostreaming-Dienste gelassen, denn Konkurrenz belebt seiner Meinung nach das Geschäft. Der iPhone-Hersteller und andere Mitbewerber seien große und finanziell gut aufgestellte Konzerne, "aber man erledigt seinen eigenen Job stets am besten, wenn es starke Konkurrenten gibt", so der Netflix-CEO. Um sich Apple, Disney und anderen erfolgreich stellen zu können, gibt sein Unternehmen vor allem viel Geld für Inhalte aus: Rund 10 Milliarden US-Dollar investiert Netflix pro Jahr in selbst produzierte Filme und Serien.