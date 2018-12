Netflix macht ernst: Abo nicht mehr per In-App-Kauf verfügbar

Netflix-Abos konnte man bequem aus der iOS-App heraus abschließen und die bei Apple hinterlegte Zahlungsmethode nutzen, ohne erneut Kreditkartendaten oder andere Zahlungsmodalitäten eingeben zu müssen. Viele Netflix-Kunden wählten daher diesen Weg, da er meist die einfachste Art und Weise darstellte, ein Netflix-Abo abzuschließen.Für Netflix hatte diese bequeme Möglichkeit aber einen großen Harken: Wie auch auf App-Käufe kassiert Apple auch bei In-App-Käufen 30 Prozent des Umsatzes – im zweiten Jahr eines Abos immerhin noch 15 Prozent. Natürlich wirkt sich dies sehr negativ auf den Umsatz von Netflix aus, da 30 bzw. 15 Prozent des Abos auf die Konten von Apple und nicht von Netflix fließen.Schon Mitte des ausklingenden Jahres experimentierte Netflix in diversen Ländern mit der Abschaltung des In-App-Kaufs, so dass Kunden nur noch über die Webseite ein Abo abschließen konnten – nicht mehr aus der App heraus. Für Netflix hatte dies den Vorteil, dass nur noch die Kreditkartengebühren den Umsatz schmälerten. Mit den Experimenten in verschiedenen Ländern wollte Netflix herausfinden, wie viele potentielle Kunden man auf diesem Weg verliert und ob sich die Abschaltung des In-App-Abos finanziell lohnt.Offensichtlich kam Netflix zu dem Ergebnis, dass die Anzahl der abgesprungenen Kunden in keinem Verhältnis zu der "Apple-Steuer" stehen und schaltete zwischen den Jahren in allen Ländern die Möglichkeit ab, ein Netflix-Abo aus der App heraus abzuschließen. In der App selbst findet sich kein direkter Hinweis mehr, wie der Kunde ein Abo abschließen kann – dies würde gegen die Apple-Richtlinien verstoßen. Apps dürfen nicht auf Bezahlmethoden außerhalb des App Stores hinweisen – alle In-App-Käufe müssen über Apples Mechanismus bereitgestellt werden. Hat der Kunde aber bereits ein Nutzerkonto außerhalb der App erstellt und ein Abo erworben, lässt sich dies natürlich auch in der iOS-App nutzen.Kunden, die über ein bestehendes Abo über Apples Zahlungsmechanismus verfügen, müssen nichts unternehmen: Diese Abos laufen weiter, bis der Kunde dass Abo kündigt. Entscheidet man sich nach Kündigung aber, erneut ein Abo abzuschließen, führt der einzige mögliche Weg über die Netflix-Webseite.Für Apple stellt dieser Schritt von Netflix einen großen Rückschlag dar: Netflix gehörte zu einem der größten Umsatzbringer im App Store. Sollte Netflix auf den nächsten Quartalskonferenzen die Umsätze pro Kunde steigern, könnte dies weitere Firmen mit Abo-Modellen und iOS-Apps dazu bewegen, ebenfalls auf In-App-Käufe zu verzichten.