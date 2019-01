Apple wirbt mit E-Mails an Altkunden für den Umstieg auf das iPhone XR

Personalisierte E-Mails in mehreren Wellen

Trade-In-Angebot auf begrenzte Zeit



Apples versendet zurzeit Werbung an iPhone-6-Kunden.

Reaktionen verhalten

Apple vermarktet das iPhone XR aggressiv. Als neueste Taktik sind nun E-Mails aufgetaucht, mit denen der Hersteller Besitzer älterer iPhones dazu bewegen will, auf das neue Modell umzusteigen. Trade-In-Angebote und Technik-Vergleiche sollen dabei helfen.Wer seit einer Weile kein neues iPhone gekauft hat, erhält – zumindest in den USA – elektronische Post von Apple. Die personalisierten E-Mails vergleichen das Altgerät des Kunden mit dem neuen iPhone XR. Besitzer des iPhone 6 Plus erhielten beispielsweise Briefe, in denen das größere Display in einem schmaleren Gehäuse angepriesen wird. Auch sei die Performance des iPhone XR dreimal schneller als die des iPhone 6 Plus. Zudem stellt die Mail weitere Vorzüge heraus, etwa das „widerstandsfähigste Glas in einem Smartphone“ oder die „höchste Batterielaufzeit aller iPhones“. Die Mail-Offensive ist nun die zweite dieser Art, eine erste Welle schickte Apple Ende letzten Jahres heraus.Zusätzlich wirbt das Schreiben mit einem zeitlich begrenzten Inzahlungnahmeangebot. Man erhalte das iPhone XR bei Rückgabe des Altgerätes ab Preisen in Höhe von 549 Dollar. Die Werbung betont besonders, wie einfach sich der Umstieg gestaltet und bietet Hilfe dabei an. Apple glaubt, die Vereinfachung der Inzahlungnahme sei ein Weg, um die Verkaufszahlen zu steigern. Der Trade-In-Deal auf Apples Homepage offeriert identische Konditionen, womit das „besondere“ für die Mail-Adressaten wegfällt. In Kanada hat Apple schlicht dem Angebot 50 kanadische Dollar aufgeschlagen – zum Unverständnis der dortigen Kunden. Das iPhone XR verkaufte sich so schlecht , dass Apple eine Umsatzwarnung herausbrachte. Darin gibt der iPhone-Hersteller als Grund das sinkende Wirtschaftswachstum in China an.Auf Twitter und reddit diskutieren Nutzer die Werbe-Attacke kontrovers. Dort kritisieren Teilnehmer das Fehlen des Home-Buttons. Zudem gibt es viele Menschen, denen die Größe nicht zusagt – das iPhone XR sei einfach viel zu groß. Das stärkste Argument ist jedoch nach wie vor der Preis. Mehrfach schreiben Kunden, sie würden einen Kauf in Erwägung ziehen, sollte der Preis 100 bis 200 Dollar sinken. Einige haben festgestellt, dass das Display des XR keineswegs besser sei als im iPhone 6 Plus. Die Schrift sei kleiner und die Schärfe geringer, nur Farbe und Kontrast fielen besser aus. Auch andere, ältere Geräte hätten immer noch Vorteile gegenüber dem neuen: Genannt werden 3D touch, hochauflösendes LCD und das Teleobjektiv der letzten zwei Plus-Reihen. Die Konditionen des Trade-In-Angebotes stehen ebenfalls in der Kritik.