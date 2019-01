Bericht: Apple kürzt Produktion des iPhone XR, XS und XS Max um weitere 10 Prozent

Für Apple ist das Weihnachtsquartal das wichtigste im ganzen Jahr: Viele iPhones, Watches, iPads und auch Macs landen unter dem Weihnachtsbaum. Anfang November 2018 ging Apple noch von einem Umsatz zwischen 89 und 93 Milliarden Dollar für das Weihnachtsquartal aus – Tim Cook musste allerdings vor einer Woche in einem Statement bekanntgeben , dass Apple dieses Ziel verfehlt. Apple rechnet nun mit nur noch 84 Milliarden Dollar Umsatz.Nun will Nikkei Asian Review durch Auskünfte von diversen Fertigungspartnern von Apple erfahren haben, dass der Konzern aus Cupertino abermals die Produktionsziele gekürzt hat. Prognostizierte Apple im Dezember noch die Fertigung von 47 bis 48 Millionen iPhones im ersten Kalenderquartal 2019, wurde nun das Ziel auf 40 bis 43 Millionen Stück gesenkt. Dies soll nicht nur das iPhone XR, sondern auch das iPhone XS und XS Max betreffen.Noch im Vorjahrsquartal verkaufte Apple 52,2 Millionen iPhones – die neue Prognose würde ein Schrumpfen der Verkaufszahlen um rund 20 Prozent bedeuten, wenn man Produktions- und Verkaufszahlen gleichsetzt. Es ist nicht bekannt, ob der neuerlichen Senkung der Prognose auch hauptsächlich dem schleppenden Absatz in China geschuldet ist, oder ob nun auch der Absatz in westlichen Ländern zurückgegangen ist – zumindest im Weihnachtsquartal konnte Apple in den Vereinigten Staaten und in vielen Ländern Europas ein deutliches Absatz-Plus im Vergleich zum Vorjahresquartal erzielen.