Apple will Vans bauen – sagt ein Bericht

Apple als Van-Hersteller



Einer der Kamera-Vans von Apple – so wird ein Apple-Van aber wohl nicht aussehen Einer der Kamera-Vans von Apple – so wird ein Apple-Van aber wohl nicht aussehen

Fahrzeug in Eigenregie – nicht für Endkunden

Die Chancen darauf, sich irgendwann einmal hinter das Steuer bzw. das autonom agierende Cockpit eines Apple Cars setzen zu können, sind nicht mehr sonderlich hoch. Nachdem Apple zunächst wohl tatsächlich ein komplettes Fahrzeug in Eigenregie entwickeln wollte, wandelten sich die Pläne mehrfach. Zwar bestätigte Apple, an Systemen für autonome Fahrzeuge zu arbeiten, von einem vollständigen Apple-Auto war aber nicht die Rede. Die Ausdünnung des Teams um rund 200 Mitarbeiter war ein weiteres Anzeichen, dass sich Apples Zielsetzung verschob. Gleichzeitig scheinen aber auch keine Absichten mehr zu bestehen, sich vollständig aus der Thematik zurückzuziehen – obwohl ein solcher Schritt angeblich ebenfalls intensiv diskutiert wurde.Nun ist ein neuer Bericht aufgetaucht, der Apples aktuelle Absichten hinter den Auto-Ambitionen diskutiert. Das offizielle Apple-Fahrzeug könnte demnach ein selbstfahrender, elektrisch betriebener Van werden. Allerdings laute das Ziel nicht, als Anbieter monströser Kutschen aufzutreten, sondern automatisch operierende Shuttles anzubieten. Diese ließen sich dann als Transportsystem einsetzen, um Mitarbeiter innerhalb einer Unternehmensanlage von Punkt A zu Punkt B zu befördern. Dem Manager Magazin zufolge habe man diese Informationen von vertrauenswürdigen Quellen erhalten.Weiterhin sei angedacht, ein solches Shuttle-System mit Apple-eigenen Komponenten zu bestücken, dazu zählen auch Antrieb, Batterien, Sitze und weitere Komponenten der Innenausstattung. An Endkunden richte sich die Entwicklung aber nicht – Apple wolle die Fahrzeuge nicht im normalen Straßenbild etablieren. Dass sich die milliardenschweren Investitionen allerdings lohnen, sollten besagte Vans nur auf Apples Betriebsgelände rollen, erscheint wenig plausibel. Auf längere Sicht hin dürfte Apple daher wohl planen, entweder Technologielizenzen zu vergeben oder die autonome Flotte auch für andere Hersteller anzubieten. Das ist sicherlich ein interessanter Markt – für den alltäglichen Nutzer, der vielleicht schon von einem Apple-Auto träumte, allerdings wenig spannend.