Apple verteilt iOS 13, iPadOS 13, tvOS 13 und watchOS 6 in der 4. Beta

Buildnummern der Entwicklerversionen

macOS 10.15 Catalina Beta 4: 19A512f

iOS 13 Beta 4: 17A5534f

iPadOS 13 Beta 4: 17A5534f

watchOS 6 Beta 4: 17R5532f

tvOS 13 Beta 4: 17J5526e

Erwartete Termine

Die wichtigsten Neuerungen von macOS und iOS

Änderungen in der vierten Beta

In der vergangenen Woche aktualisierte Apple die Public Beta, jetzt gibt es eine neue Runde an Entwicklerversionen. Sechs Wochen nach der diesjährigen WWDC ist die Betaphase von iOS 13, iPadOS 13, tvOS 13 und watchOS 6 inzwischen beim vierten veröffentlichten Testbuild angekommen. Bei der zweiten und dritten Betaversion ließen sich immer noch zahlreiche Detailänderungen sowie funktionelle Umstellungen entdecken – wenngleich Apple mit jeder weiteren Beta stets weniger auf funktionelle Neuerungen, sondern verstärkt auf Fehlerbehebungen achtet. Einige Änderungen der vor zwei Wochen erschienenen Beta finden Sie in den Verlinkungen unterhalb dieser Meldung.Die vierte Beta von macOS 10.15 Catalina erschien bereits gestern Man kann davon ausgehen, dass Apple nichts am üblichen Zeitplan ändert. Demnach ist für Anfang bis Mitte September mit iOS 13 zu rechnen, wohingegen macOS wohl wieder eine Woche später auf den Markt kommt. Apple damit noch acht bis zehn Wochen, um die Systeme soweit zu polieren, dass man sie auf normale Kunden loslassen kann.Mac-Nutzer erhalten die verschiedenen iTunes-Sektionen als eigene Apps, da Apple nicht mehr am Konzept der einen großen Medienzentrale festhält. Außerdem kann das iPad zum externen Display gemacht werden – welches ab September mit einem eigenen, iOS-basierten System antritt. Vorrangig unterscheiden sich iOS und iPadOS durch einige Funktionen an der Oberfläche, ansonsten handelt es sich um dasselbe System. Außerdem führt Apple mit iOS 13 und iPadOS 13 den Dark Mode ein, verbessert die Tastatur, spendiert Apple Maps eine Rundumsicht-Funktion wie Google mit StreetView und überarbeitet die Fotos-App. Die beiden letztgenannten Funktionen betreffen natürlich auch macOS 10.15 Catalina.Sobald Umstellungen bekannt werden, die erstmals in der vierten Beta zu sehen sind, listen wir diese umgehend auf.