Apple testet webbasiertes iCloud-Login mit Face ID und Touch ID

Umleitung auf Beta-Domain von iCloud



Bild: 9to5Mac

Einfacher und sicherer

Feature für "Anmelden mit Apple"?

Betatester von Apples neuen Betriebssystemversionen, die sich mit dem Browser bei iCloud anmelden wollen, kommen in den Genuss eines neuen Features: Der iPhone-Hersteller erprobt derzeit bei seinem Dienst die passwortlose Anmeldung mit Fingerabdruck oder Gesichtserkennung.Wer iOS 13, iPadOS oder macOS 10.14 Catalina einsetzt und mit Safari auf iCloud zugreifen will, wird automatisch auf die Domain beta.icloud.com umgeleitet. Dort fragt ihn der Service dann, ob er sich mit einem der von seinem Gerät unterstützten biometrischen Verfahren anmelden möchte, also Face ID oder Touch ID. Der direkte Aufruf der URL der Betaversion des webbasierten iCloud-Logins ist ebenfalls möglich.Das biometrische Login bei iCloud im Web erfordert keine Zwei-Faktor-Authentifizierung, berichtet 9to5Mac. In den Genuss des neuen Features kommen nicht nur Besitzer von iPhones und iPads, es steht auch auf MacBook-Pro-Modellen mit Touch Bar zur Verfügung. Mit dem neuen Verfahren will Apple offenbar in Zukunft die Anmeldung beim hauseigenen Cloud-Service einfacher und sicherer gestalten.Möglicherweise steht der Test des Features auch im Zusammenhang mit dem Login-Service "Anmelden mit Apple", der ab September zur Verfügung stehen wird. Damit soll es möglich sein, sich mit der eigenen Apple ID nicht nur bei den Diensten des iPhone-Herstellers anzumelden, sondern auch bei zahlreichen weiteren Anbietern. Ob Apple das biometrische Login nach dem Abschluss des Betatests auch Nutzern der derzeit aktuellen Versionen von iOS und macOS zur Verfügung stellt, ist nicht bekannt.