iOS 13: Die Neuerungen und Verbesserungen der vierten Beta

Einen Tag nach der vierten Entwicklerversion von macOS 10.14.6 Catalina hat Apple am gestrigen Abend auch die weiteren Systeme nachgereicht. Die Betaphase währt inzwischen bereits etwas mehr als sechs Wochen, daher gibt es mit jeder neuen Entwicklerversion weniger sichtbare Anpassungen als beim vorherigen Build. Auch im Falle von iOS 13 Beta 4 trifft dies zu, die Liste der Änderungen ist deutlich kürzer geworden. Ganz offensichtlich reagiert Apple aber noch auf Tester-Feedback, denn das iOS-Team kümmert sich nicht nur um Fehlerbehebungen, sondern passte auch einige Funktionen an der Oberfläche an.In den Systemeinstellungen gibt es nun die Sektion "3D Touch & Haptic Touch", zuvor bot Apple immer nur die auf dem jeweiligen Gerät zur Verfügung stehende Technologie an. Um dem Nutzer zu verdeutlichen, welche Auswirkungen veränderte Einstellungen haben, implementierte Apple ein Bild, mit dem die Settings ausprobiert werden können.Haptic Touch wird für Apple zunehmend an Bedeutung gewinnen, denn zahlreiche verlässliche Quellen sind sich einig, dass die Zeit von 3D Touch schon im nächsten Jahr ablaufen könnte. Aus diesem Grund baut Apple die Funktionalität des "Haptic Touch" auch immer weiter aus.Wer im Homescreen ein Kontext-Menü auslöst ("Quick Actions") sieht fortan eine Option zur Neuanordnung der Apps. Die offensichtliche Erklärung: Apple bereitet sich darauf vor, dass in einer späteren Version der "Haptic Touch", also ein längerer Druck, zum Ausführen der Menüs führt. Dies bedeutet aber, die bisherige Funktion des "Long Press" ersetzen zu müssen.Tippte man in iOS 13 sehr schnell auf "Website- & App-Passwörter" und ließ und die Erkennung per Face ID in rascher Folge scheitern, konnte alle Passwörter ohne Authentifizierung sehen – ein kritisches Sicherheitsproblem. Die neue Betaversion behebt den Fehler und der Schutz lässt sich nicht mehr durch Einspechten auf die Passwörter-Funktion umgehen.Neben leicht modifizierten Share Sheets mit breiteren sowie hellen Buttons passte Apple auch die Animation beim Teilen eines Fotos an. In tvOS 13 B4 fügte Apple optionales Autoplay hinzu, wenn der Nutzer ans Ende einer Episode gelangte. Außerdem reduzierte Apple die Größe von "Quick Actions"-Menüs und überarbeitete das Icon zur Audio-Aufnahme in iMessages.