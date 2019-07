Neu in iOS 13 und iPadOS 13 Beta 3: Dateiübertragung per Kabel und viele Kleinigkeiten

iPadOS-Splitscreen, tvOS-Animationen, Lautstärke-Messung

Datenübertragung per Kabel?



Das verräterische Icons Das verräterische Icons

Abo-Verwaltung, Apple Arcade, Find my...

Begrüßungs-Screens

Ziemlich genau einen Monat nach der WWDC 2019 und der Präsentation von macOS 10.15 Catalina, iOS 13 und der weiteren Systeme hat Apple in dieser Woche die inzwischen dritte Entwicklerversion veröffentlicht. Auch wenn im Verlauf der Betaphase keine einschneidenden Änderungen mehr zu erwarten sind, arbeitet Apple noch immer an zahlreichen Stellen und nimmt unzählige Detailverbesserungen und Fehlerbehebungen vor. Wir fassen in dieser Meldung zusammen, was sich in der dritten Beta tat und wo Apple Hand anlegte.Wer unter iPadOS Splitscreens verwendet und zwei Ansichten geöffnet hat, die Texteingabe unterstützen, sieht fortan eine Anzeige, welche App gerade auf die Tastatur reagiert. Entdeckt wurde die Änderung vom Entwickler Federico Viticci . Nutzer von tvOS 13 erhalten eine neue Animation beim Öffnen von Apps, andere Änderungen im Betriebssystem des Apple TV fielen nicht auf. Wenn der Anwender in iOS 13 die Kopfhörer zur Lautstärke-Messung verwendet, sieht nun einen neuen Beschreibungstext. Dieser erklärt eindeutig, dass keinerlei Audio-Daten aufgenommen werden.Noch nicht aktiviert, allerdings schon per Icon sowie per Eintrag in den Systemtiefen angedeutet: Anscheinend werden sich in einer späteren Version zwei iPhones per Kabel miteinander verbinden lassen. Auf diese Weise ist es dann wohl möglich, Daten direkt zu übertragen und ein neues iPhone einzurichten. Im dazugehörigen String heißt es, man solle die iPhones so lange verbunden lassen, bis die Datenübertragung abgeschlossen sei.Die Einstellungen zur Aboverwaltung befinden sich seit Beta 3 auf oberster Ebene der Apple-ID-Settings. Gleichzeitig arbeitet Apple am neuen Spiele-Dienste "Apple Arcade" und fügt weitere Bilder, ein Demovideo sowie Beschreibungen hinzu. Testen lässt sich das Angebot aber weiterhin nicht. In der universellen "Suche meine..."-App, welche Geräte- und Freunde-Ortung vereint, gibt es einen Tab. Dieser erlaubt die Aktivierung und Deaktivierung von Positionserfassung sowie Freundschafts-Einladungen.Seit einigen Systemversionen schaltet Apple beim ersten Start neuer Apple-Apps einen Begrüßungs-Screen, der grob die wichtigsten Funktionen oder Neuerungen umreißt. Was für kundige Nutzer ein lästiger Zusatzklick ist, kann für technisch weniger Kundige oder neuen Nutzer durchaus hilfreich sein. Auch in der dritten Beta setzt Apple dies fort und führt neue Startansichten ein. Neben der Maps-App gibt es die Informationsseite auch für Videoaufnahmen in der Home-App inklusive Warnung, wenn sichere Aufnahmen nicht unterstützt werden. Gleichzeitig spendiert Apple jener App eine neue Animation beim Long Press auf eine Kachel.