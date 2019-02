Apple veröffentlicht iOS 12.2 und weitere Systeme in der dritten Beta

macOS 10.14.4 und iOS 12.2

watchOS 5.2 und tvOS 12.2

Momentan verfügbare Betaversionen

macOS Mojave 10.14.4 Beta 3, Build 18E194d (18.2.2019)

iOS 12.2 Beta 3, Build 16L5201d (19.2.2019)

tvOS 12.2 Beta 3, Build 16L5191d (19.2.2019)

watchOS 5.2 Beta 3, Build 16T5201c (19.2.2019)

Xcode 10.2 Beta 3, Build 10P99q (19.2.2019)

macOS Server 5.8 Beta 3, Build 18S2050 (18.2.2019)

Apple Configurator 2.9 Beta 3, Build 3J21 (19.2.2019)

Apple hat die öffentlichen Tests der kommenden Systemupdates noch nicht beschleunigt, denn zwischen der zweiten und der dritten Beta vergingen erneut zwei Wochen. Bis zur Marktreife werden daher sicherlich noch mindestens vier Wochen verstreichen – angesichts der zahlreichen Anpassungen ist von einem längeren Betazeitraum auszugehen. Wie schon bei den letzten beiden Betas gibt es neben aktualisierten Builds von iOS 12.2, watchOS 5.2 und tvOS 12.2 auch Updates für Xcode und macOS Server. macOS 10.14.4 und macOS Server 5.8 waren bereits am gestrigen Abend in der dritten Beta erschienen.Eine ganze Fülle an Änderungen und optischen Anpassungen bieten die neuen Version von macOS Mojave und iOS. Beispielsweise streut Apple Hinweise auf kommende Hardware (AirPods 2, neue iPads) sowie den geplanten Abo-Dienst für Zeitschriften. Unterhalb dieser Meldung finden Sie zahlreiche Artikel, die auf bisherige Funde eingehen, beispielsweise Unterstützung für den Dark Mode von Webseiten, neue Emojis, automatisches Ausfüllen in Safari per Touch ID (macOS), Warnung vor unsicheren Seiten, Bedienung von Smart TVs via Home-App (iOS) und Anzeige der Luftqualität in Apple Maps.Apple Watch und Apple TV erhalten offensichtlich keine sichtbaren Neuerungen. Weder dokumentiert Apple in der Updatebeschreibung konkrete Änderungen, noch fielen in den ersten beiden Betas wichtige Umstellungen auf. Dies ist nicht ungewöhnlich, denn in den letzten Jahren gab es bei Apple Watch und Apple TV meist nur eine Feature-Aktualisierung pro Jahr. Einem Bericht zufolge könnte es bei watchOS 5.2 zwei exklusive Hermès-Ziffernblätter geben – dies aber nur, wer auch die Hermès-Edition erwarb.Über den Entwicklerbereich gibt es derzeit eine ganze Reihe an Betaversionen. Neben den kommenden Systemupdates lässt Apple unter anderem auch Xcode sowie den Configurator. In unserer Aufstellung finden Sie die Buildnummer der aktuellen Releases sowie deren Erscheinungsdatum