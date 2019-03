Apple veröffentlicht iOS 12.2 sowie tvOS 12.2 – die Neuerungen

Neuerungen in iOS 12.2

Nach mehrwöchiger Betaphase hat Apple soeben den Schalter umgelegt und die nächsten Systemupdates veröffentlicht. Der Termin galt insofern als sicher, da die Auslieferung der neuen AirPods in dieser Woche anläuft, Apples aktualisierte Ohrhörer aber iOS 12.2 voraussetzen. Sechs Betaversionen hatte Apple verteilt und schon recht früh Hinweise auf die nächste AirPods-Generation sowie die ebenfalls erst kürzlich überarbeiteten AirPods gestreut. Wir fassen in dieser Meldung zusammen, was iOS 12.2 und tvOS 12.2 neuen Funktionen bzw. Änderungen mitbringen.Neben der Unterstützung neuer Hardware sowie der gerade angekündigten Apple-Dienste erweitert iOS 12.2 die ohnehin schon kaum zu überblickende Emoji-Auswahl noch um weitere Optionen. Entwickler haben die Möglichkeit, Abo-Rabatte anzubieten – beispielsweise kostenreduzierte Einmalzahlungen oder Offerten zur Nutzer-Rückgewinnung, wenn dieser eigentlich kündigen wollte. Die Home-App kann fortan Smart-TVs von Drittherstellern bedienen, zudem nahm Apple an zahlreichen Stellen der Oberfläche Detailverbesserungen vor. Weitere Detailverbesserungen haben wir unterhalb dieser Meldung verlinkt.Apple hatte auf dem "Show time"-Event wie erwartet das neue Magazin- und Zeitungs-Abo vorgestellt, allerdings nur für die USA und Kanada. Der Dienst nimmt noch heute den Betrieb auf und startet mit einem kostenlosen Probemonat. Um als US-Nutzer darauf zuzugreifen, ist iOS 12.2 erforderlich. Für Kanadier ist es übrigens eine Premiere, vorher gab es dort kein Apple News.Bei tvOS 12.2 konzentrierte sich Apple vorrangig auf Detailverbesserungen und Fehlerbehebungen. Die nächste wichtige Neuerung steht erst im Mai an, nämlich mit dem Start der Apple TV channels.Die Entwicklungsumgebung Xcode erhielt ebenfalls ein Update und stellt das aktualisierte SDK für iOS 12.2 (sowie macOS 10.14.4) zur Verfügung. Keine Aktualisierung gab Apple hingegen für macOS frei, wenngleich dies wohl in den kommenden Tagen folgen dürfte.