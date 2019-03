Sprachnachrichten in iOS 12.2 mit deutlich höherer Qualität

Opus ersetzt AMR



"Opus" statt "Adaptive Multi-Rate": Mit dem Wechsel zu einem anderen Codec will Apple die Tonqualität von Sprachnachrichten verbessern, die mit iMessage verschickt und empfangen werden. Die Neuerung ist Teil der aktuellen Betaversionen von iOS 12.2 und macOS 10.14.4.Bisher nutzte Cupertino für die Sprachnachrichten in iMessage den Codec "Adaptive Multi-Rate" ( AMR ) mit einer vergleichweise niedrigen Abtastrate von 8.000 Hertz. Zahlreiche Nutzer bemängelten daher in der Vergangenheit die schlechte Tonqualität der Botschaften. In der aktuellen Beta 5 von iOS 12.2 setzt Apple jetzt auf " Opus " und eine auf 24.000 Hertz verdreifachte Abtastrate. Dadurch verbessert sich Berichten von Nutzern zufolge, die unter anderem auf Twitter gepostet wurden, der klangliche Eindruck der Sprachnachrichten erheblich.Der Einsatz des neuen Codecs und einer signifikant erhöhten Abtastrate führt dazu, dass die Größe der Sprachnachrichten deutlich anwächst: Bei einem Test von MacRumors war eine mit Opus kodierte Datei mehr als fünfmal so groß wie eine mit AMR aufgenommene. Allerdings bescheinigen die Experten des Portals dem neuen Codec eine erheblich verbesserte Tonqualität: Die Nachrichten klängen deutlich "knackiger", so MacRumors, sie seien klarer zu verstehen und lauter.In den Genuss der erhöhten Qualität der Sprachnachrichten kommen im Moment ausschließlich die Tester der aktuellen Betas 12.2 von iOS und 10.14.4 von macOS. Auf früheren Versionen beider Betriebssysteme unterstützt iMessage den Opus-Codec nicht.