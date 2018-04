Apple veröffentlicht erste Beta von macOS 10.13.5

Nachdem gestern eine neue Beta für iOS herausgekommen ist, hat Apple heute für macOS nachgelegt: Die Beta von Version 10.13.5 steht für Mitglieder des Entwicklerprogramms online.Der Build mit der Nummer 17F35e war Entwicklern im Mac App Store aufgefallen, auf der Seite des Entwicklerportals von Apple ist er anscheinend noch nicht zu finden. Neben Fehlerbereinigungen, die es nicht in die am 30. März erschienene Vorversion geschafft haben, soll Apple in 10.13.5 die Funktion Nachrichten in der iCloud einführen. Sie besteht auch in der oben genannten iOS-Beta und dient der Bereitstellung aller Nachrichten auf allen Geräten.Die Version 10.13.4 enthielt die vollständige Unterstützung von externen Thunderbolt-3-Grafikkarten und Detailverbesserungen, sowie Bug-Fixes. Es gab Beschwerden, dass USB-Displaylösungen nach Einspielen des Updates nicht mehr funktionierten. Das betraf etwa die Produkte DisplayLink, Duet Display, iDisplay und Air Display. Die App Duet Display etwa ermöglicht normalerweise, das iPad Pro als externes Display samt Apple Pencil an einem Mac zu verwenden.