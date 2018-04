iOS 11.4: Beta bringt AirPlay 2 zurück

Nachdem in Version 11.3 des Betriebssystems AirPlay 2 erst enthalten, später jedoch wieder entfernt worden war, startet nun Apple einen neuen Anlauf. In der Beta zu iOS 11.4 ist die Funktion wieder zu finden. Die neue Testversion kam schon vier Tage nach der Veröffentlichung von iOS 11.3. Anscheinend konnte Apple die Tests von Airplay 2 noch nicht zur Zufriedenheit abschließen.In der aktuellen Beta können vom Kontrollcenter aus über das Musik-Panel verschiedene Geräte, etwa zwei Apple TVs gleichzeitig, mit Audiosignalen versorgt werden. Die Multiroom-Funktion ermöglicht, auch über Lautsprecher in verschiedenen Räumen Musik wiederzugeben. Mit mehreren Apple HomePods lassen sich zudem Stereo-Sets erstellen, somit könnte der HomePod im Wohnzimmer das rechte und der im Schlafzimmer das linke Signal übernehmen, damit man im Flur volles Stereo genießen kann. Allerdings braucht das Betriebssystem der HomePods, audioOS erst ein Update. Zusätzlich bietet die Beta von iOS 11.4 iCloud-Messages, sodass die Nachrichten über die App auf allen iCloud-Geräten gespeichert werden können. Wer etwa ein neues Gerät einrichtet, greift über iCloud-Messages von vorneherein auf seinen gesamten Nachrichtenverlauf zu.