macOS 10.13.4 freigegeben

Das vierte größere Update für macOS 10.13 High Sierra ist ab sofort erhältlich. Seit Beginn der Testphase im Januar erschienen sechs öffentliche Beta- und sieben Entwicklerversionen. Angesichts des Apple-typischen Entwicklungstaktes samt Jahreszyklus für "Major Releases" kann man davon ausgehen, dass vor der Veröffentlichung von macOS 10.14 im Herbst mindestens noch ein bis zwei weitere macOS-Updates auftauchen. Wir fassen im Folgenden zusammen, was die wichtigsten Änderungen der neuen Version sind.Sollte man den Hauptschwerpunkt des Updates nennen, so ist dies wohl Apples Arbeit an der Unterstützung externer Grafikkarten. Diese lassen sich zwar schon seit einiger Zeit verwenden, macOS 10.13 High Sierra machte es möglich, allerdings dokumentierte Apple zunächst noch einige Einschränkungen. Mit 10.13.4 setzt Apple das Versprechen in die Tat um, ab Frühjahr 2018 volle Kompatibilität zu bieten. Wer über einen Mac mit Thunderbolt 3 verfügt (MacBook Pro 2016 und 2017, iMac 2017 und iMac Pro 2017) kann fortan auch im laufenden Betrieb eine externe Grafikkarte anschließend und diese ebenso wie eine Festplatte später wieder auswerfen.Der offiziellen Updatebeschreibung zufolge behebt Apple mehrere Fehler, beispielsweise fehlerheafte Weblinkvorschau in der Nachrichten-App. Außerdem erscheint in Safari eine Warnung, wenn Passwort oder Kreditkartendaten auf einer unverschlüsselten Webseite eingegeben werden. Wie üblich gibt es auch zahlreiche nicht näher dokumentierte Bugfixes. Eine anstehende Änderung deutet macOS 10.13.4 an, nämlich das schrittweise Aus von 32-Bit-Apps. Diese laufen unter macOS 10.14 nämlich entweder gar nicht mehr oder mit deutlichen Einschränkungen.Die Software-Aktualisierung des Mac App Stores ist wie üblich Anlaufpunkt Nummer Eins um das Update zu laden. Wer bislang noch mit dem Umstieg auf High Sierra abwartete, die Zeit nun aber für gekommen sieht, kann das Update über die Produktseite von High Sierra im Mac App Store vornehmen. Ein direkter Wechsel auf High Sierra ist auch von wesentlich älteren Systemen möglich, die Mindestvoraussetzung lautet OS X 10.8 Mountain Lion.