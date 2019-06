Apple tut sich mit Madonna zusammen: Store-Besucher können Lied der Künstlerin remixen

Neue Version von „Crave“ abmischen

Frankfurt bietet Session an

Apple möchte die hauseigenen Ladengeschäfte schon seit Langem nicht mehr bloß als Verkaufs- und Vorführräume etablieren, sondern Besuchern zusätzliche Mehrwerte bieten. Dazu zählen unter anderem die „Today at Apple“-Sessions, die Kunden Programmierkenntnisse oder die Basis-Funktionen von Kreativ-Apps näherbringen. Das Unternehmen aus Cupertino stellt dabei im Rahmen des „Musik Lab“ auch Musikproduktion in den Mittelpunkt diverser Seminare. Für das neueste „Musik Lab“-Angebot hat sich Apple mit Madonna zusammengetan und einen Remix-Lehrgang konzipiert, der sich auf ein Lied des Popstars bezieht.Die Remix-Sessions ermöglichen es Kunden im Apple Store, individuelle Varianten bekannter Songs zu erstellen. Künstler stellen Apple dazu bestimmte Lieder exklusiv zur Verfügung. Im Fall von Madonna handelt es sich um den Song „Crave“, den die Künstlerin zusammen mit Rapper Swae Lee für ihr aktuelles Album „Madame X“ aufnahm. Madonna hat die Zusammenarbeit mit Apple per Tweet angekündigt und lädt ihre Fans und Follower dazu ein, an der Remix-Session teilzunehmen.Im entsprechenden Lehrgang „Musik Lab: Madonna remixen“ zeigen Apple-Mitarbeiter Nutzern in den Ladegeschäften vor Ort, wie das Lied aufgebaut ist und wovon sich Madonna bei dem Titel inspirieren ließ. Im Anschluss haben Teilnehmer des „Today at Apple“-Kurses die Möglichkeit, via GarageBand auf dem iPhone ihre eigene Version von Crave zu kreieren. Alles, was dazu benötigt wird, stellt der jeweilige Apple Store zur Verfügung.Von Apples Ladengeschäften in Deutschland bieten zur Zeit einige Stores entsprechende Sessions an, darunter Köln, Düsseldorf, Dresden, München, Hamburg, Hannover, Augsburg, Oberhausen, Frankfurt am Main und Berlin. Die Lehrgänge sind jeweils eineinhalb Stunden lang. Die Standorte inklusive Terminen und Uhrzeiten nennt Apple auf der „Website von Today at Apple“ (Link: ).