Apple-Partnerschaft mit renommiertem Fotografen: Neue „Today at Apple“-Sessions angekündigt

Mit Foto-Berichterstattungen aus Krisengebieten bekanntgeworden

„Disrupting the Portrait“

Apple möchte mit den „Today at Apple“-Sessions in den hauseigenen Ladengeschäften zusätzliche Anreize für Kunden schaffen, die Stores zu besuchen – und zudem das eigene Firmenimage im Zusammenhang mit dem Bildungsbereich schärfen. Zu den Events zählen nicht nur Programmierkurse, sondern ebenso andere Lehrgänge, zum Beispiel für Videoschnitt und Fotografie. Für den letztgenannten Themenbereich hat Apple eine Partnerschaft mit dem renommierten Fotografen Christopher Anderson angekündigt, um die entsprechenden „Today at Apple“-Angebote noch attraktiver zu machen. Konkret geht es um Porträtfotografie.Als Mitglied der weltweit hochgeschätzten Fotografen-Community Magnum Photos war Christopher Anderson bereits für eine Vielzahl von Publikationen aktiv, darunter National Geographic, Newsweek und New York Magazine. Vor allem für seine Foto-Berichterstattungen aus Krisengebieten ist Anderson bekannt.Zudem hat er schon lange eine besondere Affinität zum iPhone und anderen Apple-Produkten, die er auch schon für seine Arbeiten einsetzte. Sein Werk „Capitolio“ war 2011 das erste Foto-Buch, das in einer extra für iPad und iPhone angepassten Version erschien. 2016 und 2017 wählte Apple diverse Anderson-Werke als Beispiele hochklassiger Bilder aus, die von iPhones stammen.Für „Today at Apple“ teilt Anderson sein Wissen über Fotografie mithilfe eines von ihm konzipierten Lehrgangs : „Disrupting the Portrait“. Die Kurse sollen Besuchern des Apple Store völlig neue Einblicke zum Thema „Fotografie“ geben. Apple zufolge warten auf Teilnehmer der Session umfassende Aufgaben, um die Porträt-Skills der jeweiligen Hobby-Fotografen auf ein neues Level zu heben. Um teilnehmen zu können, reicht es, ein iPhone mitzubringen – die obligatorische Anmeldung vorausgesetzt.Aktuell sind die Anderson-Kurse ausschließlich in ausgewählten Apple Stores in den USA verfügbar. Ob beziehungsweise wann die Lehrinhalte auch hierzulande angeboten werden, ist offen. Für deutsche Apple Stores gibt es alternativ momentan aber auch einige andere Sessions mit dem Themenschwerpunkt „Fotografie“.