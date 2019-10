Apple startet hauseigenes Produktionsstudio für Serien: „Masters of the Air“ der erste Titel

Weltkriegs-Drama aus Sicht der US-Kampfbomber

Apple wird bald das erste hauseigene Produktionsstudio für Filme und Serien und Betrieb nehmen. Wenige Wochen vor dem Marktstart des Netflix-Konkurrenzdienstes Apple TV+ intensiviert das Unternehmen laut eines Berichts des Hollywood Reporter die Fernsehserienproduktion erneuert. Während der Abo-Service zunächst nur aus Inhalten besteht, die Apple über Drittstudios anfertigen lässt, soll zukünftig auch komplett selbsterstellter In-House-Content des Unternehmens verfügbar werden. Der erste Serien-Titel des Apple-eigenen Studios soll das Weltkriegsdrama „Masters of the Air“ sein, das inhaltlich an die HBO-Produktionen „Band of Brothers“ und „The Pacific“ anknüpft.„Masters of the Air“ widmet sich den Einsätzen der amerikanischen Kampfbomber-Einheit Eighth Air Force, die im Zweiten Weltkrieg Angriffe auf diverse deutsche Städte flog. Der Zuschauer erlebt die Schlachten aus der Sicht der US-Piloten und sieht zudem, was die Soldaten im Zuge des Krieges auch privat durchmachten.Die Weltkriegsserie erscheint fast 20 Jahre nach dem mit Preisen überhäuften HBO-Drama „Band of Brothers“ und rund 10 Jahre nach der ebenfalls hochdekorierten Dramaserie „The Pacific“. Die Produzenten beider TV-Serien werden auch für „Masters of the Air“ verantwortlich sein. Zu den ausführenden Produzenten zählen Tom Hanks, Gary Goetzman und Steven Spielberg. Die erste Staffel der Serie besteht aus neun Episoden, so Hollywood Reporter Apples TV-Content-Verantwortliche Zack Van Amburg und Jamie Erlicht werden dem In-House-Studio vorstehen und damit eine Position ähnlich der bei ihrem früheren Arbeitgeber Sony Pictures TV einnehmen. Mit kompletten Eigenproduktionen samt TV-Studio kann Apple viel Geld im Vergleich zur bisherigen Vorgehensweise sparen. Statt für hohe Lizenzgebühren bei Warner oder anderen Studios drehen zu lassen, wird Apple in Zukunft mehr und mehr Produktionen selber stemmen – und hat die Verwertungsrechte an den Inhalten entsprechend komplett selbst in der Hand. Frühere Meldungen sprachen von Apple-Plänen, in Culver City (Stadt innerhalb des Großraums von LA) eigene Serien-Produktionsstätten zu errichten.