Apple TV+: Apple veröffentlicht neue Trailer für zwei Serien und einen Film

Snoopy in Space

Ghostwriter

Helpsters

Ab 1. November verfügbar

Wenn Apple TV+ am 1. November an den Start geht, wird es etliche Filme und Serien für Kinder und Jugendliche geben. Mit neuen kurzen Trailern stellt Apple jetzt drei dieser Angebote für junge Leute vor.Bereits vor einigen Monaten hatte Apple einen ersten Blick auf Szenen aus "Snoopy in Space" gewährt. Jetzt macht sich Charlie Browns eigenwilliger Hund in einem weiteren Trailer auf die Reise ins All. In dem Film, der ab dem Start von Apple TV+ verfügbar ist, erfüllt sich Snoopy seinen Traum, Astronaut zu werden. Zusammen mit seinem Herrchen Charlie und den anderen Mitgliedern der Peanuts-Familie besucht er die Internationale Raumstation, erkundet den Mond und macht sich dann auch noch zu weiter entfernten Zielen auf.Mit "Ghostwriter" legt Apple für den hauseigenen Streamingdienst eine Serie neu auf, die in der ersten Hälfte der 1990er Jahre ausgestrahlt wurde. Darin versammelt ein Geist vier Kinder in einem Buchladen, damit diese einigen aus literarischen Werken entsprungenen Figuren bei der Erfüllung unerledigter Aufgaben helfen. Die Jagd nach der Wahrheit gestaltet sich dabei schwieriger, als die vier sich das vorstellen können.Die Serie "Helpster" entsteht in Zusammenarbeit mit dem Sesame Workshop, also den Machern der "Sesamstraße". Entsprechend knuffig sind die Monster, welche durch die Geschichten wuseln, stets auf der Suche nach jemandem, dem sie hilfreich zur Seite stehen können. Natürlich lösen die Helpsters jedes Problem, gleichgültig ob es dabei um das Erlernen eines Zaubertricks, eine Bergbesteigung oder die Planung einer Party geht.Alle drei Angebote stehen ab 1. November auf Apple TV+ zur Verfügung. Apples Streamingdienst kostet 4,99 Euro pro Monat, in diesem Preis ist die Familienfreigabe enthalten. Wer ab 1. November ein nach dem 10. September erworbenes Apple-Gerät (iPhone, iPad, Apple TV, iPod touch oder Mac) registriert, kann Apple TV+ ein Jahr lang kostenlos nutzen.