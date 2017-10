Apple-Filmstudios in Hollywood? Möglicherweise schon ab Januar

Der Großraum rund um Los Angeles hat eine der größten Star- und Sternchendichten überhaupt - kein Wunder, denn im Nordwestlichen Teil des Stadtgebiets liegt Hollywood. Als Zentrum der US-Filmindustrie ist "Hollywood" seit langer Zeit zum Synonym für Filmproduktion geworden. Die Filmgiganten Sony Pictures Entertainment, Time Warner, Walt Disney, Comcast, Lions Gate Entertainment, MGM oder Dreamworks versammeln sich in oder dicht bei Hollywood. Einem neuen Bericht zufolge könnte es noch einen weiteren Anbieter geben, der mit Studios vertreten ist: Apple. Dem Immobilienmagazin The Real Deal zufolge steht Apple derzeit in Verhandlungen, um ein Produktions-Hauptquartier in Culver City, dem Stadtteil südwestlich Hollywoods zu errichten.Die knapp 8000 Quadratmeter große Anlage soll in erster Linie Produktion von Film- bzw. Serieninhalten dienen. Die Inbetriebnahme könnte bereits Anfang des nächsten Jahres stattfinden. Berichten zufolge will Apple rund eine Milliarde Dollar in eigene TV-Inhalte investieren. Dem Studio in Culver City käme dabei sicherlich hohe Bedeutung zu. Laut Real Deal liegt der Mietpreis bei ungefähr 3,8 Millionen Dollar pro Jahr. Bis zum Beats-Hauptquartier wäre es übrigens nicht weit, dieses ist nur etwa zwei Kilometer entfernt. Weder der Makler des Objekts, noch Apples Vertreter wollten verständlicherweise zu den Berichten rund um das Objekt im 5500 W. Jefferson Boulevard Stellung nehmen.Längst ist es ein offenes Geheimnis, welchen Stellenwert Apple eigenproduzierten Inhalten einräumt. Auch wenn Apple in allen öffentlichen Aussagen den Ball eher flach hält, zeugt schon allein die Personalpolitik davon, wie Apples Pläne aussehen. So warb Apple einige der wichtigsten Köpfe der TV-Industrie ab. Außerdem kamen erst in dieser Woche Berichte auf, Apple arbeite mit Steven Spielberg an einer Mystery-Serie (siehe ). Erwähnenswert ist auch dieser Artikel , in dem es um Apples besonders ambitionierte Serienprojekte mit "unerreichten Qualitätsstandards" geht. Selbst Game of Thrones soll damit angeblich Konkurrenz gemacht werden.