Apple nimmt Beddit-Schlafmonitor vom Markt: Hinweis auf besseres Schlaftracking für kommende Apple Watch?

Schlafmonitor kaum noch verfügbar

Gewinnt die Apple Watch Series 8 neue Schlaffunktionen hinzu?

Vor knapp fünf Jahren kündigte Apple die Übernahme von Beddit an – seitdem wurde dem Unternehmen nicht gerade viel Aufmerksamkeit geschenkt. Ende 2018 brachte Cupertino ein kleines Update des Schlafmonitors auf den Markt: Modell 3.5 hielt einige kleine Neuerungen bereit. Für die dazugehörige App mobilisierte Apple wohl nicht allzu viele Ressourcen: Bei der Anwendung tat sich in all der Zeit recht wenig, eine Lokalisierung schenkte sich der Konzern ebenfalls – Nutzer müssen mit einer englischsprachigen Benutzeroberfläche vorliebnehmen. Nun scheint Apple das Gadget ohne weitere Ankündigung vom Markt nehmen zu wollen, was die Gerüchte um ausgefeilte Schlaffunktionen bei der Apple Watch Series 8 anfeuert.Beddits Schlafmonitor wird an der Matratze fixiert und sorgt für eine umfassende Protokollierung des Schlafverhaltens: So erhalten Anwender Einblick in ihre Schlafzeit, Atmung sowie Herzfrequenz. Die Sensoren sind sogar in der Lage, die Luftfeuchtigkeit und Temperatur im Schlafzimmer zu erfassen. Nutzer können sich Ziele setzen und die gewonnen Daten in der Health-App analysieren. Werden Erinnerungen zur Schlafenszeit konfiguriert, so kommt die Apple Watch den Benachrichtigungen nach. Wie 9to5Mac nun berichtet, ist das Gerät nicht länger auf der US-Internetseite von Apple verfügbar. In anderen Ländern sieht die Situation unterschiedlich aus: Mal steht der Schlafmonitor noch zum Verkauf, mal wurde er ebenfalls ausgelistet. In Deutschland funktioniert zwar der Link zum Produkt noch, allerdings ist das Gerät mit dem Vermerk „Ausverkauft“ versehen.Die App findet sich weiterhin im App Store , das Produkt verliert also nicht auf einmal seine Funktionalität. Es drängt sich allerdings der Verdacht auf, dass Apple das Know-how von Beddit nutzte, um an einem anderen Gerät zu feilen: Berichten zufolge könnte bereits die kommende Generation der Apple Watch über besseres Schlaftracking verfügen. Laut Wall Street Journal sei Apples zukünftiges Spitzenmodell womöglich in der Lage, Schlafmuster genauer zu erfassen und auf nächtliche Atemstörungen wie Schlafapnoe hinzuweisen. Es ist nicht unüblich, dass der Konzern Produkte mit ähnlichen Features bereits im Vorfeld einstellt.