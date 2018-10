Apple registriert neue iPads und ein Bluetooth-Gerät

Bereits Anfang Juli tauchten in einer Datenbank der EAEU (Eurasischen Wirtschaftsgemeinschaft) Einträge zu noch nicht veröffentlichter Apple-Hardware auf. Es handelte sich unter anderem um einen Mac mit macOS 10.13 High Sierra, was sich dann als das aktualisierte MacBook Pro herausstellte, sowie mehrere iPhone-Modelle. Zudem gab es noch Seriennummern, die auf kommende iPads hinwiesen – bekanntlich blieb diese Ankündigung jedoch bislang aus. Nun hat das chinesische Wirtschaftsministerium aber eine vor wenigen Wochen eingereichte Anmeldung veröffentlicht, die erneut mehrere iPads sowie ein Bluetooth-Gerät enthält. Dies kann als deutliches Zeichen auf eine bald bevorstehende Veröffentlichung gesehen werden, denn anders als bei der EAEU-Datenbank waren derlei Freigaben bislang nicht schon lange vorher einsehbar.Die Modellnummern der Geräte lauten A1876, A1980 sowie A1993. Im Gegensatz zu Mac-SKUs gibt es beim iPad keinerlei Gruppierung, sondern meistens freie Zahlenfolgen. Daher lassen sich keine direkten Rückschlüsse auf die verschiedenen Baureihen oder Gerätegattungen ziehen. Mit ziemlicher Sicherheit handelt es sich aber um das iPad Pro in zwei verschiedenen Display-Größen sowie Mobilfunkunterstützung. Interessanterweise meldete Apple in China weniger Modelle an, denn zuvor kursierten fünf statt drei Modellnummern.Interessant ist auch die Registrierung eines nicht näher beschriebenen Bluetooth-Geräts. Ein Blick auf die jüngsten Berichte deckt aber wohl auf, was es damit auf sich hat. So hieß es mehrfach, Apple präsentiere in diesem Monat auch eine neue Generation des Apple Pencil. Dieser soll sich automatisch mit Geräten in der Nähe verbinden können. Momentan muss der Eingabestift hingegen direkt mit einem bestimmten iPad gekoppelt werden. Die Modellnummer des "Bluetooth Device" lautet gemäß Registrierungsunterlagen A2051. Allgemein wird erwartet, dass Apple in den kommenden Tagen zu einem weiteren Herbst-Event einlädt, das irgendwann Mitte bis Ende Oktober stattfindet.