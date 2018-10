Oktober-Event: Diese Neuigkeiten wird Apple präsentieren

Neues iPad Pro

Neue MacBook-Modelle

Bisher hat Apple noch nicht zum diesjährigen Oktober-Event eingeladen – die meisten Gerüchtequellen gehen aber davon aus, dass Apple in diesem Jahr noch ein Event veranstaltet, nachdem auf dem iPhone-Event im September weder der Mac noch das iPad ein Thema waren. 2017 fand kein Oktober-Event statt, im Jahr 2016 lud Apple am 19. Oktober für das "Hello Again"-Event am 27. Oktober ein. Auch 2015 fiel eine Oktober-Veranstaltung aus, im Jahr 2014 lud Apple am 8. Oktober ein, um am 16. Oktober den iMac 5K, einen neuen Mac mini und das iPad Air 2 zu präsentieren.Hier ein Überblick über die zu erwartenden Neuerungen:Apple wird zwei neue iPad-Pro-Modelle in den Größen 11" und 12,9" vorstellen. Es handelt sich beim iPad Pro nicht um eine kleine Überarbeitung, sondern um eine größere Aktualisierungen . Wie beim iPhone wird Apple Touch ID durch Face ID ersetzen – der Home-Knopf wird völlig entfallen und wohl durch die selbe Wisch-Geste wie beim iPhone X, Xs und Xr ersetzt. Noch ist nicht völlig klar, wo Apple die Face-ID-Kamera unterbringen wird: Möglicherweise wird auch das neue iPad Pro den vom iPhone X her bekannten und viel diskutierten "Notch" mitbringen oder über einen breiteren Rand an der Oberkante verfügen, in dem die Face-ID-Sensorik platz findet.Es ist zu erwarten, dass Apple den aus dem iPhone Xs und Xr bekannten A12-Bionic-Prozessor einsetzt – vielleicht gepaart mit einer stärkeren Grafikeinheit, da die GPU im Vergleich mit einem iPhone einen deutlich größeren Bildschirm ansteuern muss. Noch herrscht Unklarheit, welche Anschlüsse beim neuen iPad Pro zum Einsatz kommen. Manche Stimmen aus der Gerüchteküche gehen davon aus, dass Apple den Lighting-Anschluss gegen einen USB-C-Anschluss austauschen wird, um auch den Anschluss von externen 4K-Displays zu ermöglichen.Das normale iPad wird Apple hingegen auf dem Event nicht aktualisieren – dies würde bereits im März diesen Jahres überarbeitet Nahezu sicher ist , dass Apple die MacBook- und MacBook-Air-Reihe überarbeitet – das MacBook Pro wurde im Sommer 2018 bereits aktualisiert. Noch ist aber völlig unklar, wie genau diese Überarbeitung der sonstigen MacBook-Reihen aussehen wird. In manchen Berichten wird davon ausgegangen, dass Apple weiterhin ein MacBook Air wie auch ein normales MacBook anbieten wird. Andere erwarten, dass Apple die MacBook-Air-Reihe beerdigt und nur noch eine MacBook-Reihe anbieten wird – mit einem Einstiegsmodell unter der magischen 1.000-Dollar-Grenze.Die meisten Berichte gehen davon aus, dass Apple bei allen neuen MacBook-Modellen ein Retina-Display verbauen wird. Das aktuelle MacBook Air ist noch nicht mit einem Bildschirm mit erhöhter Pixeldichte ausgestattet. Auch fast sicher ist, dass Apple bei den neuen MacBook-Modellen nur noch USB-C als Anschluss verwenden wird – einen HDMI-, USB-A- oder Mini-DVI-Anschluss wird man vergeblich suchen. Ob die USB-C-Anschlüsse beim MacBook auch zur Anbindung einer eGPU taugen, ist noch offen. Auch unklar ist, über wie viele USB-C-Ports die MacBook-Modelle verfügen – die aktuelle MacBook-Reihe bringt nur einen einzigen USB-C-Anschluss mit, der auch zum Aufladen genutzt wird.Das MacBook Pro ist derzeit der einzige Mac, der eine Touch Bar über der normalen Tastatur mitbringt – noch hat Apple diese in keinem anderen Mac-Modell verbaut. Die Gerüchteküche ist sich uneins, ob die Touch Bar bei den kommenden MacBook- oder MacBook-Air-Modellen zum Einsatz kommen wird.