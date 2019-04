Apple gibt ein wenig nach: NFC-Chip wird für den Brexit geöffnet

App für die Aufenthaltsgenehmigung

Ausnahme für die Regierung Ihrer Majestät

Öffnung kommt überraschend

Seit iPhones mit NFC-Chips ausgestattet sind, hält Apple den Daumen fest auf der Schnittstelle: Apps von Drittanbietern haben bekanntlich keinen Zugriff darauf. Das könnte sich bald ändern, denn wenn das Vereinigte Königreich von Großbritannien und Nordirland (UK) aus der EU austritt, wird der iPhone-Hersteller eine Ausnahme machen.Nachdem der Brexit vollzogen sein wird, müssen EU-Bürger, die im Vereinigten Königreich leben und arbeiten wollen, nach heutigem Stand der Dinge eine entsprechende Genehmigung beantragen. Das sollen sie mit einer App erledigen können, welche die Regierung in London zurzeit entwickeln lässt. Diese Anwendung, die auf iPhones und Android-Geräten laufen wird, erlaubt das Einlesen der Informationen eines Passes oder Personalausweises, denn die Dokumente vieler EU-Bürger verfügen schon seit Längerem über einen entsprechenden NFC-Chip.Wie NFC World jetzt berichtet , wird Apple daher für die Regierung Ihrer Majestät eine Ausnahme machen und der App den Zugriff auf die kontaktlose Datenschnittstelle der iPhones ermöglichen. Das hat das Innenministerium des Vereinigten Königreichs in Gesprächen mit Vertretern des kalifornischen Herstellers erreicht. Apple werde die App zur Überprüfung von Pässen und Personalausweisen bis spätestens Ende dieses Jahres im App Store zur Verfügung stellen, sagte Innenminister Sajid Javid.Die Öffnung der NFC-Schnittstelle für die britische Regierung kommt einigermaßen überraschend. Bislang hatte Apple sich stets geweigert, Apps von Drittanbietern den Zugriff zu erlauben. Insbesondere Banken versuchten in den vergangenen Jahren, das Unternehmen zu einer Änderung dieses Grundsatzes zu bewegen - bis zum heutigen Tag allerdings bekanntermaßen ohne Erfolg. Ob die jetzt angekündigte Ausnahme von der Regel den Anfang eines Politikwechsels in Cupertino darstellt und die kontaktlose Kommunikationsschnittstelle zukünftig auch von anderen Entwicklern genutzt werden kann, bleibt abzuwarten.