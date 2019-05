Apple erreicht wieder eine Billion Dollar Marktwert – Kurs steigt um fünf Prozent

Es fehlt nur noch eine Übernahme im TV-Bereich

Freier Fall in China gestoppt

Cowen

Piper Jaffray

JP Morgan

Kritische Stimmen zum iPad- und iPhone-Geschäft

Rosenblatt

Bernstein

Rückkaufprogramm enttäuscht Anlageberater

Loup Ventures

Macquarie

Trotz gesunkener iPhone-Umsätze stiegt der Kurs der Apple-Aktie nach Bekanntgabe der Quartalszahlen um rund 5 Prozent. Damit überschritt die Marktkapitalisierung ein weiteres Mal die Grenze von einer Billion US-Dollar. Für Börsenfachleute spielt sie eine große Rolle, sie erwarten weitere Kurssteigerungen, einige setzen zudem auf eine Übernahme eines anderen Players in Sachen TV-Streaming. Insgesamt fallen die Wertungen gemischt aus. Die Aktie erreichte am Dienstag Höchstkurse von 214 US-Dollar und liegt derzeit bei 210,52.Erwartungsgemäß haben einige Investmentbanken auf den Quartalsbericht Apples für 2/2019 reagiert. Bei Bloomberg etwa sagte Dan Ives von Wedbush, er glaube an Cooks Weg, die Dienste-Sparte auszubauen und sein Haus rechne am Ende mit einem Wert dieses Bereichs zwischen 400 und 450 Milliarden US-Dollar. Apple stehe der Weg zu einer „bedeutsamen“ Übernahme im Content-Bereich offen. Er bezeichnet eine solche Akquisition als das fehlende Puzzlestück für einen erfolgreichen Verlauf von Apples Streaming-Service. Apple TV+ soll im Herbst starten.Generell sehen die Börsen-Spezialisten das Wachstum der Servicesparte von 9,9 auf 11,5 Milliarden US-Dollar als wichtigen Höhepunkt des Quartalsberichts an. Auch der Bereich „Wearables, Home and Accessoires“ mit seinem Anstieg um 3,9 auf 5,1 Milliarden US-Dollar Umsatz erhielt hohe Aufmerksamkeit. Die Investorenberater von sprechen von einer starken Dynamik in diesen Feldern. Apple habe zudem den „freien Fall“ der China-Umsätze gestoppt. Die Banker erhöhten ihr Kursziel von 220 auf 245 US-Dollar und etikettierten die Aktie mit „Overperform“. Auchempfiehlt die Aktie im Depot überzugewichten und sieht ein Kursziel von bis zu 230 US-Dollar. Die Fachleute der Bank heben die Gesundheitssparte hervor und rechnen erst mit dem 5G-iPhone 2020 wieder mit positiven Überraschungen im Smartphone-Markt. Auch fürstehen die positiven Nachrichten im Vordergrund. Apple sei auf einem guten Weg, wieder in die Wachstumsspur zu kommen. 235 US-Dollar beträgt das prognostizierte Kursziel, JP Morgan stellt die Aktie auf „Overweight“.hingegen zeigte sich etwas enttäuscht von der Erholung der Bruttomarge – schließlich seinen im selben Zeitraum die Preise für Speicher und Displays stark gesunken. Die Analysten der Investmentbank sehen den Grund für mehr installierte Geräte in China weniger im Neuverkauf aktueller Modelle, sondern im Anziehen des Gebrauchtmarktes. Die Steigerungen im iPad-Bereich seien wenig überraschend und auf Preissenkungen der älteren Serien zurückzuführen. Rosenblatt hält an seinem „Neutral“-Rating fest und formuliert ein Kursziel von 150 US-Dollar. Auch Toni Sacconaghi vonäußerte sich skeptisch. Der Technologiekonzern könne nicht davon ablenken, dass er den höchsten iPhone-Verkaufsrückgang in einem zweiten Quartal seit Bestehen des Produktes erlebt habe. Als Kursziel nennt der Experte 190 US-Dollar, die Aktie erhält das Etikett „Market Perform“.Das Aktienrückkaufprogramm von Apple war den Analysten vonnicht hoch genug. Sie hatten mit einem Umfang von 100 Milliarden US-Dollar gerechnet, während der Konzern nur 75 Milliarden Dollar in Aussicht stellte. Doch selbst mit diesem Volumen, so Gene Munster, könne die Aktie dadurch innerhalb der nächsten fünf Jahre einen Kursanstieg von 28 Prozent erfahren.nahm die Höhe noch positiver auf und sprach davon, dass die Zahlen besser gewesen seien als erwartet. Die Service-Sparte müsse erst noch zeigen, ob sie ihr Potenzial auch ausspielen könne. Die Bank setzt die Apple-Aktie auf „neutral“ und erhöht das Kursziel auf 190 US-Dollar.Weiterführende Links: