Apple entfernt LG Ultrafine 4K aus dem Store

Etwas in die Jahre gekommen

27-Zöller kurzfristig lieferbar

Präsentiert Apple einen 32-Zöller?

Gerüchten zufolge wird Apple in nicht allzu ferner Zukunft mindestens ein neues hauseigenes Display präsentieren. Gestützt werden die sich in jüngster Zeit häufenden Berichte jetzt durch die Tatsache, dass der LG-Monitor Ultrafine 4K sang- und klanglos aus dem Online-Store des kalifornischen Herstellers verschwunden ist.Der 21,5-Zöller mit 4.096 x 2.304 Bildpunkten wurde im Online-Store für knapp 750 Euro angeboten. Das Gerät war allerdings, ebenso wie die noch lieferbare 5K-Variante mit 27-Zoll-Panel, mittlerweile etwas in die Jahre gekommen. Beide Displays erschienen im Herbst 2016. LG präsentierte vor wenigen Wochen unter dem Namen Ultrafine zwar einen neuen 32-Zoll-Monitor mit 4K-Auflösung, dieses Modell wurde allerdings im Unterschied zu den älteren Geräten offenbar nicht in Zusammenarbeit mit Apple entwickelt.Einen Grund für das Entfernen des LG Ultrafine 4K aus dem Online-Store nennt Apple nicht. Wie lange die 5K-Variante noch verfügbar sein wird, ist unbekannt; derzeit ist der 27-Zöller kurzfristig lieferbar. Im Januar schien es, als stehe das große Display vor dem Aus, seinerzeit wurde es geraume Zeit als "derzeit nicht verfügbar" geführt. Das war von Beobachtern als Anzeichen gewertet worden, dass Apple bald neue Displays ankündigen werde.Brancheninsider vermuten schon länger, dass der kalifornische Hersteller in naher Zukunft ein großes Display präsentieren wird, die Rede ist von einem 31- oder 32-Zöller mit einer Auflösung von bis zu 6.240 x 2.880 Bildpunken, also 6K. Allgemein wird erwartet, dass Apple das Gerät Anfang Juni im Rahmen des WWDC ankündigen wird, erhältlich sein soll es frühestens ab dem Spätsommer dieses Jahres. LG Ultrafine 5K im Apple Online Store