Apple Watch Series 8 mit nicht-invasiver Blutzuckermessung? Zulieferer entwickeln optische Sensoren

Apple und Zulieferer entwickeln Infrarotsensoren



Multifunktionaler Sensor von Rockley Photonics

Quelle: Business Wire

Multifunktionaler Sensor von Rockley PhotonicsQuelle: Business Wire

Rockley Photonics führt bereits Studien durch

Großer Fortschritt für Millionen von Diabetikern

Die nicht-invasive Bestimmung des Blutzuckerspiegels ist bislang noch Zukunftsmusik. Derzeit ist kein Gerät auf dem Markt, welches diese Disziplin beherrscht. Allerdings ist es schon seit geraumer Zeit ein offenes Geheimnis, dass Apple den hauseigenen Handgelenkscomputer mit entsprechenden Sensoren ausstatten will. Das Unternehmen verfügt bekanntlich in diesem Zusammenhang über etliche Patente, zudem kooperiert Apple mit diversen Zulieferern, welche sich auf Komponenten für entsprechende diagnostische Verfahren spezialisiert haben.Die Zusammenarbeit bei Forschung und Entwicklung ist mittlerweile offenbar so weit gediehen, dass die Apple Watch Series 8 mit einem Sensor für die Messung der Glukosewerte im Blut des Trägers ausgestattet sein dürfte. Einem Bericht von DigiTimes (Paywall) zufolge arbeiten der iPhone-Konzern und einige seiner Zulieferer zurzeit an kurzwelligen Infrarotsensoren, welche für die nicht-invasive Blutzuckerbestimmung eingesetzt werden sollen. Namentlich genannt werden in der Meldung Ennostar and Taiwan Asia Semiconductor. Seinen Platz finden wird der neuartige Sensor mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit auf der Rückseite der kommenden Generation des smarten Zeitmessers aus Cupertino.Zu Apples weiteren Zulieferern im Bereich gesundheitsbezogener Komponenten gehört darüber hinaus vermutlich Rockley Photonics. Das britische Unternehmen gab bereits im Juli dieses Jahres die Fertigstellung eines multifunktionalen optischen Sensors bekannt, welcher unter anderem die nicht-invasive Blutzuckerbestimmung beherrscht (siehe ). Derzeit laufen noch interne Studien, die Auslieferung erster Module an die Kunden peilt der in London beheimatete Hersteller für Ende Juni 2022 an. Apple ist zudem der größte Kunde des Unternehmens, darüber hinaus haben der kalifornische Konzern und Rockley Photonics früheren Berichten zufolge eine langfristige Liefervereinbarung abgeschlossen.Sollten Rockley Photonics und andere Zulieferer den Zeitplan einhalten, dürfte die voraussichtlich im kommenden Jahr erscheinende Apple Watch Series 8 den Blutzuckergehalt nicht-invasiv bestimmen können. Die Technologie wäre ein Segen für Millionen von Diabetikern und würde einen enormen Fortschritt darstellen. Mit dem Handgelenkscomputer aus Cupertino lassen sich bisher schon die Glukosewerte messen. Allerdings sind hierfür stets Zusatzgeräte erforderlich, deren Sensoren unter der Haut platziert werden müssen.