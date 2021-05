Apple Watch: Nicht-invasive Blutzuckermessung ab 2022 möglich?

Apple setzt auf Know-how von Zulieferern

Zusammenarbeit mit Rockley Photonics

Erste Geräte ab 2022 – auch die Apple Watch?

Apple arbeitet bereits seit geraumer Zeit an einer Technologie, die für Diabetiker äußerst segensreich wäre: der nicht-invasiven Blutzuckermessung. Das kalifornische Unternehmen hat sich in diesem Zusammenhang bereits einige Patente gesichert. Vor wenigen Wochen beispielsweise ließ sich Apple neuartige Sensoren schützen, welche die Glukosewerte mithilfe elektromagnetischer Wellen im unsichtbaren Spektrum ermitteln sollen. Zum Einsatz kommen könnte dieses Verfahren in einer künftigen Apple Watch.Apple setzt aber bei der Entwicklung der Blutzuckerbestimmung nicht nur auf die Fähigkeiten der hauseigenen Entwicklungsabteilung. Der iPhone-Konzern will darüber hinaus naturgemäß auch das Know-how anderer Firmen nutzen, welche sich auf medizinische Diagnostik spezialisiert haben. Ein Beispiel dafür ist das britische Unternehmen Rockley Photonics. Das ist einer Meldung an die US-amerikanische Börsenaufsichtsbehörde Securities and Exchange Commission (SEC) zu entnehmen. Der in London beheimatete Hersteller von optischen Chips und Modulen bereitet derzeit den Gang an die New Yorker Börse vor.In dem Registrierungsantrag an die SEC nennt Rockley Photonics einige seiner großen Kunden mit Namen, darunter auch Apple. Das britische Unternehmen erklärt darüber hinaus, dass der Gesamtumsatz des Jahres 2020 auf lediglich zwei Auftraggeber zurückzuführen ist, 2019 sah die Situation ähnlich aus. Aus dem Dokument geht zwar nicht hervor, dass Apple der größere der beiden Kunden ist, der iPhone-Konzern dürfte sich jedoch mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit einen erheblichen Teil der Chip-Produktion von Rockley Photonics gesichert haben. Einem Bericht der englischen Tageszeitung The Telegraph (Paywall) zufolge haben Apple und der Londoner Hersteller zudem eine längerfristige Liefervereinbarung getroffen und kooperieren bei der Entwicklung.Zum Portfolio von Rockley Photonics gehören unter anderem spezielle Infrarotsensoren. Diese sind in der Lage, diverse Blutwerte zu bestimmen, beispielsweise den Alkoholgehalt und den Glukosespiegel. Letzteres ist für Apple bekanntlich von besonderem Interesse. Andrew Rickman, der CEO des britischen Unternehmens, rechnet nach eigenen Angaben damit, dass die entsprechenden Chips bereits im kommenden Jahr in einigen Geräten für Endkunden zu finden sein werden. Die Apple Watch erwähnte er in diesem Zusammenhang nicht ausdrücklich. Da Apple jedoch einer von lediglich zwei bedeutenden Kunden des Chipherstellers ist, dürfte spätestens die übernächste Generation des Handgelenkscomputers aus Cupertino über eine nicht-invasive Blutzuckerbestimmung verfügen.