Apple Watch "Series 7": Eine neue Generation der Smartwatch

Das Design der Apple Watch Series 7

Preis und Verfügbarkeit

Ziemlich genau sieben Jahre ist es her, dass Tim Cook erstmals eine Apple Watch auf der Bühne zeigen durfte. In der Gerüchteküche kursierte die Uhr stets als "iWatch" – und so hatte wohl auch der Apple-interne Titel gelautet, denn während der Präsentation bezeichnete selbst Cook die neue Smartwatch auf diese Weise. Auf dem diesjährigen Event ging es erwartungsgemäß erneut um eine Watch-Generation, welche sehr bald als "Series 7" in den Verkauf geht.So ziemlich jeder war davon ausgegangen, dass Apple auf die Formsprache des iPhone 12 mit abgeflachten Kanten umstellt. Dies ist allerdings nicht der Fall, denn obwohl es Änderungen gibt, fallen diese bei weitem nicht so signifikant wie gedacht aus. Die Ecken sind etwas runder, die Ränder schrumpfen. Recht sollte die Gerüchteküche hingegen beim größeren Display haben, denn die zur Verfügung stehende Fläche legte um 20 Prozent zu. Apple betonte, das User Interface entsprechend angepasst zu haben, um Nutzen daraus zu ziehen. Vor allem die Display-Tastatur profitiert ("full size keyboard"), außerdem sind neue Ziffernblätter mit von der Partie.Die Apple Watch Series 7 soll deutlich stabiler sein, als weitere Verbesserung lädt die Smartwatch um 33 Prozent schneller als die Apple Watch Series 6. Um acht Stunden Schlaf zu erfassen, sind damit nur acht Minuten Ladezeit erforderlich. Die Akkulaufzeit bleibt indes unverändert, es sind dieselben 18 Stunden wie im Falle der ersten Generation vor sieben Jahren. Neue Sensoren scheint die Series 7 übrigens nicht mitzubringen, viele hatten beispielsweise auf Blutdruckmessung gehofft.Die Preise beginnen bei 399 Dollar, also wie bisher. Die Apple Watch Series 3 bleibt übrigens völlig unverständlicherweise im Sortiment – dabei musste sich Apple zuvor schon einige Kritik anhören, dass die Uhr kaum noch mit Systemupdates klarkam. Die Apple Watch SE ist ebenfalls weiterhin verfügbar. Apple nannte kein konkretes Datum, wann der Verkauf der neuen Apple Watch beginnt, während des Events war lediglich von "Im Herbst" die Rede.