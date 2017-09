Apple Watch Series 3: Probleme beim Wechsel von WLAN zu LTE

The Verge

Verbindung zu unbekannten WLAN-Netzen statt LTE

Apple untersucht Problem

Wenige Tage vor dem offiziellen Verkaufsstart der Apple Watch Series 3 berichtet eine Redakteurin vonüber Verbindungsprobleme der Smartwatch. Konkret dreht es sich um den Wechsel von der WLAN- zur LTE-Verbindung. Die neue Mobilfunk-Variante von Apples intelligenter Armbanduhr verhält sich demnach unzuverlässig, wenn es darum geht, automatisch von einem Wi-Fi-Netzwerk zur UMTS- oder LTE-Übertragung umzuschalten.Während ihres Tests der Apple Watch Series 3 fiel der Redakteurin Lauren Goode ein merkwürdiges Verhalten des Apple-Gadgets auf . Als Goode ihr iPhone zuhause ließ und sich mit der dritten Generation der Apple Watch mehrere Häuserblocks entfernt aufhielt, hatte die Uhr Probleme, eine stabile LTE-Verbindung aufrecht zu erhalten.Die Uhr versuchte sich unterwegs immer wieder mit fremden, passwortgeschützten WLAN-Netzen zu verbinden, statt wie eigentlich vorgesehen via Mobilfunk auf das Internet zuzugreifen. Die Uhr zeigte sogar das jeweilige, scheinbar verbundene WLAN mit einer sehr geringen Signalstärke an.Es bestand jedoch verständlicherweise keine Möglichkeit, über die ohnehin nicht für die Smartwatch freigeschaltete Wi-Fi-Quelle eine Internetverbindung aufzubauen. Dennoch blockierte das jeweilige WLAN den Wechsel zu LTE.Apple bestätigte den Fehler in einem ersten Statement gegenüber: „Wir haben herausgefunden, dass sich die Apple Watch Series 3, sobald sie sich mit unautorisierten Wi-Fi-Netzwerken ohne Verbindung koppelt, in manchen Fällen nicht mehr automatisch zum Mobilfunk wechselt.“Apple untersucht das fehlerhafte Verhalten und wird laut eigener Aussage eine Softwareaktualisierung zur Lösung des Problems anbieten. Der Konzern macht keine Angaben darüber, wie lange es bis zu der Veröffentlichung des Updates dauert.Die LTE-Variante der Apple Watch Series 3 kommt am Freitag in den Handel. Der Preis beginnt bei 449 Euro (Store: ).