Apple Watch Series 3 im Detail: Akkulaufzeit, Mobilfunk, Speicher & Edition

Nachdem sich der Rauch um Apples gestrige Präsentation etwas gelegt hat, gibt es zur Apple Watch Series 3 weitere Details, die viele naheliegende Fragen beantworten. So hatte Apple im Zuge der neuen Serie auch ein aktualisiertes Edition-Modell mit dem bekannten Keramikgehäuse vorgestellt. Dieses weist zum Preis von 1.399 Euro nicht nur alle Neuerungen der regulären Series 3 auf, einschließlich der roten Digitalen Krone, sondern ist auch in einer zweiten Gehäusefarbe verfügbar, nämlich in Space Grau.Bezüglich des LTE-Modells bei ausgesuchten Mobilfunkanbietern - die Series 3 gibt es auch ohne LTE - wird laut Apple ein Mobilfunkvertrag sowohl für die Apple Watch als auch das iPhone benötigt. Die integrierte eSIM der Apple Watch wird hierbei in der Regel mit dem Vertrag des iPhone gekoppelt, was zu Mehrkosten führt. In den USA stehen die Preise diesbezüglich bereits fest und belaufen sich bei AT&T, T-Mobile und Verizon gleichermaßen auf 10 US-Dollar im Monat. Zusätzlich können unter Umständen noch Service-Gebühren für die Kopplung anfallen, auf die aber aktuell wohl verzichtet wird. Ähnlich dürfte es auch bei der Telekom hierzulande aussehen.Trotz dem Mobilfunk in der Apple Watch Series 3 ist die Uhr nur marginal gewachsen, bringt aber einige technische Änderungen im Inneren mit. Zum Aufpreis von 80 Euro gegenüber dem Modell ohne LTE gibt es neben Mobilfunk und eSIM auch doppelt so viel Flash-Speicher. Damit stehen Käufern der Apple Watch Series 3 mit LTE immerhin 16 GB Speicher für Apps und Daten zur Verfügung. Wer also nicht an Streaming von Apple Music interessiert ist, kann trotzdem mehr Musik als bislang auf die Watch übertragen und hören.Bezüglich der Akkulaufzeit wird es mit der Apple Watch Series 3 wohl abhängig vom Nutzungsverhalten größere Schwankungen geben. Bei einer typischen Verwendung mit 90 Zeitabfragen, 90 Mitteilungen, 45 Minuten App-Nutzung sowie einem 30-Minuten-Training samt Musik erreicht die Series 3 Apple zufolge die bisherigen 18 Stunden der Series 2. Wenn LTE statt einer Bluetooth-Verbindung zum iPhone Verwendung findet, sinkt die Akkulaufzeit auf 14 Stunden. Telefonieren sollte man dann mit der Uhr aber nicht lang, denn ohne iPhone liegt die Laufzeit für Telefonate bei nur einer Stunde. Es kommt also ganz auf die persönliche Nutzung an, ob die Uhr einen typischen Tag durchhält.