Apple Watch: Nicht-native Apps vor dem Aus

Keine Updates mehr für watchOS-1-Apps ab April 2018

Das Ende von watchOS-Apps die nicht nativ auf der Apple Watch ausgeführt werden, rückt näher – und dies kündigt sich schon seit längerem an. Apple informierte watchOS-Entwickler bereits vor über eineinhalb Jahren darüber, ab dem 1. Juni 2016 nur noch neue Anwendungen zu akzeptieren, die mit dem watchOS 2 SDK kreiert wurden und somit nativ auf der Apple Watch laufen. Ältere Apps, deren Programmcode komplett auf dem iPhone ausgeführt wird, können bislang aber weiter genutzt werden. Doch deren Tage sind allmählich gezählt.In einer Mitteilung an Entwickler informiert Apple jetzt darüber, in absehbarer Zukunft nicht mehr nur keine neuen watchOS-1-Apps zu akzeptieren, sondern darüber hinaus auch keine Aktualisierungsmöglichkeit bereits vorhandener Anwendungen bereitzustellen. Ab dem 1. April 2018 wird der Konzern keine Updates für Apps mehr zulassen, die mit watchOS 1 SDK entwickelt wurden. Drittanbieter sind dazu angehalten, ihre Anwendungen so schnell wie möglich zumindest auf die native Funktionsweise von watchOS 2 zu aktualisieren.Neue Programme für Apples intelligente Armbanduhr sollen Anbieter am besten mit dem aktuellen watchOS 4 SDK erstellen, um ein Höchstmaß an Leistung zu gewährleisten und zudem von neuen Hintergrundmodi und verbesserter Bluetooth-Konnektivität zu profitieren. Darüber hinaus erhöht Apple das Größenlimit von watchOS-App-Bundles von 50 auf 75 Megabyte.