Apple Watch: Anrufannahme durch Anpusten in Planung?

Anpusten soll bestimmte Aktionen auslösen



Quelle: Apple

Quelle: Apple

Intelligentes System mit mehreren Sensoren

Vollständige Steuerung durch Anpusten ist denkbar

Mit einer Apple Watch lassen sich viele alltägliche Dinge erledigen. Der smarte Zeitmesser erinnert beispielsweise an Termine, informiert über anstehende Aufgaben und sorgt auf Wunsch auch für musikalische Unterhaltung. Zudem überwacht er wichtige Gesundheitsparameter, außerdem kann man mit dem Handgelenkscomputer aus Cupertino auf vielfältige Art und Weise etwa mit Freunden, Verwandten oder Geschäftspartner kommunizieren.Die Steuerung dieser und aller anderen Features hat Apple mithilfe von Siri-Sprachbefehlen, Tipp- und Wischgesten sowie der digitalen Krone beziehungsweise der Seitentaste komfortabel gelöst. Allerdings gibt es immer wieder Situationen, in denen man keine Hand für die Interaktion mit der Apple Watch frei hat oder nicht mit der Uhr sprechen kann, etwa in Meetings. Apples Entwicklungsabteilung beschäftigt sich daher offensichtlich mit einer neuartigen Form der Bedienung, bei welcher bestimmte Aktionen durch Anpusten des smarten Zeitmessers ausgelöst werden. Die entsprechende Technik hat sich das kalifornische Unternehmen jetzt patentieren lassen.Die Schutzschrift trägt den Titel "Blow event detection and mode switching with an electronic device" und wurde jetzt vom US Patent & Trademark Office veröffentlicht . Apple beschreibt darin ein System aus mehreren Sensoren, welche etwa Bewegungen und Luftdruck ermitteln und analysieren. Ein derartiges Modul ließe sich in eine Apple Watch ebenso integrieren wie auch in ein iPhone. Natürlich sollen die Fühler nicht auf externe Einflüsse wie beispielsweise einen Windstoß reagieren. Daher werden sie nur bei bestimmten Bewegungen aktiv, also etwa dem für eine Uhr typischen Anheben des Handgelenks oder dem Aufnehmen des Smartphones. Außerdem sieht Apple die Kombination mit einem Timer vor, um die Erkennung des Anpustens noch präziser zu gestalten und Fehler weitestgehend auszuschließen.Apple zufolge lassen sich mit einem derartigen System etliche Funktionen steuern. Durch einfaches Anpusten könnte der Träger einer Apple Watch etwa einen Anruf entgegennehmen. Bestimmte Muster könnten darüber hinaus andere Aktionen triggern, beispielsweise die Umschaltung zwischen mehreren Modi. Denkbar ist der Schutzschrift zufolge sogar eine nahezu vollständige Steuerung der Apple Watch mit Luftstoß-Gesten. Hierzu müsste die Benutzeroberfläche des smarten Zeitmessers allerdings um hierfür geeignete Bedienelemente erweitert werden. Ob der iPhone-Konzern bereits an einer Apple Watch mit der im Patentantrag beschriebenen Technik arbeitet, ist nicht bekannt.