Die Maus im Keyboard: Apple denkt über herausnehmbare Multifunktionstaste nach

Herausnehmbare Taste wird zur kompakten Maus



Quelle: Apple

Quelle: Apple

Tasten-Maus mit Akku und Bluetooth

Kein vollständiger Ersatz für ein Trackpad

Zeigegeräte für Desktops und Notebooks gibt es in großer Vielfalt. Die Auswahl reicht von klassischen Mäusen und Vertikal-Nagern über Trackballs und Trackpads bis hin zu Trackpoints. Nutzern von mobilen Rechnern wie beispielsweise MacBooks, die eine Magic Mouse der eingebauten Steuerfläche vorziehen, müssen unterwegs allerdings stets daran denken, die Maus ebenfalls mitzunehmen. Apples Notebooks verfügen nämlich ebenso wie die meisten portablen Rechner anderer Hersteller aus naheliegenden Gründen nicht über eine entsprechende Aufbewahrungsmöglichkeit.Mit diesem Problem beschäftigt man sich offensichtlich derzeit in Apples Entwicklungsabteilung auf sehr kreative Weise. Das Unternehmen hat nämlich jetzt einen Patentantrag eingereicht, in dessen Mittelpunkt ein Keyboard mit einer entnehmbaren Taste steht. Diese wird automatisch zu einer äußerst kompakten Maus, wenn man sie aus der Tastatur herausnimmt und daneben auf dem Tisch platziert. Die reich bebilderte Schutzschrift mit dem Titel "Deployable Key Mouse" wurde jetzt vom US Patent & Trademark Office veröffentlicht.Was zunächst nach einem einfachen Prinzip klingt, erfordert allerdings eine einigermaßen ausgefeilte Technik. Die Maus in der Taste verfügt dem Patentantrag zufolge trotz ihrer geringen Größe über einen präzisen Positionssensor, welcher die Bewegungen genau erfasst. Gleichzeitig will Apple sicherstellen, dass die Taste ihre eigentliche Funktion beibehält, wenn sie im Keyboard platziert ist. Darüber hinaus muss sie über einen Akku verfügen und natürlich per Funk mit der Tastatur verbunden sein, also etwa Bluetooth unterstützen. Wie Apple die Funktion der Maustasten realisieren will, geht aus der Schutzschrift nicht hervor.Dem Patentantrag zufolge soll die zur Maus mutierende Taste ein Trackpad nicht vollständig ersetzen, sondern vielmehr eine Ergänzung darstellen. Zum Einsatz kommen könnte sie etwa immer dann für kurze Zeit, wenn eine möglichst große Präzision gefragt ist, also etwa bei der Bildbearbeitung. Dass sich ein derart winziges Zeigegerät hinreichend ergonomisch gestalten lässt, dürfte allerdings fraglich sein. Es darf daher wohl mit Fug und Recht bezweifelt werden, dass Apple tatsächlich bereits an einer solchen Maus arbeitet.