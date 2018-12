Apple: Verbogenes Gehäuse bei 2018er iPad-Pro-Modellen "normal"

Vor einem Monat kursierten einige Meldungen von Käufern des neuen iPad Pro, in denen berichtet wurde, dass sich die gerade erst vorgestellten Modelle bereits bei geringer Beanspruchung verbiegen – ähnlich dem iPhone 6 Plus im Jahr 2014. Nach der initialen Berichtewelle ist es ruhig um die Problematik geworden.Nun aber melden einige Käufer, dass sogar manche brandneue iPad-Pro-Modelle direkt nach dem Auspacken eine merkliche Biegung aufweisen – meist fällt dies auf, wenn das Tablet auf eine grade Fläche gelegt wird. Apple meldete sich nun zu Wort und teilt mit, dass eine sehr leichte Biegung normal sei und durch den Abkühlungsprozess bei der Fertigung des Gehäuses zu erklären sei. Die leichte Biegung würde die Leistung des Gerätes nicht beeinträchtigen und sich auch nicht mit der Zeit verschlimmern – Bedenken bezüglich der strukturellen Belastbarkeit der neuen Modelle seien unbegründet, so Apple.Von diesem Phänomen betroffen sind nicht nur die 12,9"-Modelle, sondern auch die kleinere 11"-Variante. Apple sieht eine leichte Biegung ab Werk derzeit nicht als Mangel an – ein Umtausch oder Rückgabe ist aber nach diversen Rückmeldungen trotzdem möglich. Dies ist natürlich ausgeschlossen, wenn das iPad bereits andere Macken am Gehäuse aufweist, welche auf eine erhebliche Krafteinwirkung schließen lassen.