Apple TV+ mit speziellem Angebot: Erste Staffel von „Home Before Dark“ für alle kostenlos

Tarifmodelle für Apple TV+

Cupertinos Streamingplattform Apple TV+ verfolgt eine etwas andere Strategie als Netflix oder Amazon Prime Video: Auf dem Video-on-Demand-Dienst sind ausschließlich eigenproduzierte Filme und Serien zu finden, wenngleich das Verhältnis eindeutig zugunsten von Letzteren ausfällt. Um Neukunden zu gewinnen, lockt Apple immer wieder mit Probeabonnements: So profitieren Nutzer, die ausgewählte Geräte des Konzerns kaufen, aktuell von einer dreimonatigen Testphase. Wer den Service regulär erstmals in Anspruch nimmt, kann ihn immerhin sieben Tage lang testen. Nun wartet Apple TV+ mit einem ganz besonderen Angebot auf.Wer auf die Inhalte von Apple TV+ zugreifen möchte, benötigt dafür üblicherweise ein Abo – auch wenn es sich dabei um ein kostenloses Probeabo handeln sollte. Derzeit geht das Unternehmen noch einen weiteren Weg: Auf Twitter erfolgte die Ankündigung, die komplette erste Staffel der Mystery-Drama-Seriekostenfrei streamen zu können. Apple schweigt sich aber darüber aus, wie lange dieses Angebot gültig ist: Laut dem Tweet stelle Cupertino die zehn Episoden für eine „begrenzte Zeit“ zur Verfügung, nennt aber kein konkretes Datum, an dem die Aktion verfällt.handelt von den Ermittlungen der neunjährigen Journalistin Hilde Lisko. Diese zieht mit ihrer Familie aus dem quirligen New Yorker Stadtteil Brooklyn in eine Kleinstadt. Dort stößt sie auf einen alten Mordfall – und ein geringes Interesse der Bewohner, an einer Aufklärung der tatsächlichen Umstände der Tat mitzuwirken. Als Inspiration für die Serie dient eine reale Begebenheit: Hilde Lysiak deckte ebenfalls im Alter von neuen Jahren einen Mord in ihrer Heimatstadt Selinsgrove im US-Bundesstaat Pennsylvania auf. Die zweite Staffel, welche ebenfalls zehn Episoden umfasst, findet sich auch bei AppleTV+ – allerdings benötigen Interessierte hierfür ein Abo.Apple TV+ kostet regulär 4,99 Euro im Monat, es gibt jedoch einige spezielle Angebote: Neben dem oben erwähnten Probeabonnement ist der Dienst auch Teil von Apple One – Nutzer kommen bei den Bundles auch in den Genuss von zusätzlichem iCloud-Speicher, Apple Music sowie Apple Arcade. Studenten, die Apple Music abonniert haben, erhalten zudem kostenlosen Zugriff auf den Video-on-Demand-Service.