Apple TV+: Offizieller Trailer zu "Foundation" veröffentlicht, Apple engagiert Tim Robbins für "Wool"

"Foundation" startet am 24. September auf Apple TV+

Tim Robbins spielt eine der Hauptrollen in "Wool"

Isaac Asimovs "Foundation"-Zyklus, in Deutschland auch als "Trantor-Trilogie" oder "Die Psychohistoriker" bekannt, gilt als eines der Hauptwerke des US-amerikanischen Science-Fiction-Autors. Als Apple anlässlich der World Wide Developers Conference 2020 eine auf den drei Romanen basierende Serie ankündigte, hegten einige Fans der Bücher allerdings Zweifel ob der Verfilmbarkeit der Geschichte.Ab 24. September lässt sich überprüfen, ob Apples Zehnteiler ein großer Wurf wird oder das Unternehmen mit "Foundation" einen Flop landet. Dann nämlich erscheinen die ersten drei Folgen der Serie auf Apple TV+, die restlichen sieben Episoden folgen dann jeweils einzeln im wöchentlichen Rhythmus. Einen kleinen Vorgeschmack liefert Apple jetzt mit dem ersten offiziellen Trailer, welcher ab sofort unter anderem auf YouTube zur Verfügung steht. Das knapp zweieinhalbminütige Video lässt darauf schließen, dass Apple "Foundation" teilweise als Weltraumoper angelegt hat, allerdings mit stilistischen Anklängen etwa an "Game of Thrones" oder auch "Der Herr der Ringe".Allzu viel über die Geschichte und ihre Entwicklung verrät der Trailer natürlich nicht. Stattdessen gibt es einige geheimnisvolle Sätze, welche die Neugier des Betrachters wecken sollen, beispielsweise "Der Wandel ist furchterregend" oder "Die Kriege werden ewig dauern". Klar wird immerhin, worum es in der Serie ebenso wie in den Romanen grundsätzlich geht: Die Rettung der menschlichen Zivilisation nach dem Untergang des galaktischen Imperiums mithilfe der von Hari Seldon (Jared Francis Harris) entwickelten Wissenschaft der Psychohistorik und einer von ihm gegründeten "Foundation".Ebenfalls auf einer Trilogie basiert "Wool". Die dystopische Dramaserie nach den Romanen von Hugh Howey wurde von Apple bereits angekündigt, einen Erscheinungstermin hat das Unternehmen allerdings noch nicht genannt. Jetzt wurde bekannt, das Apple Tim Robbins für die männliche Hauptrolle engagiert hat. Der Oscar-Preisträger ("Mystic River") spielt an der Seite von Rebecca Ferguson, welche auch als ausführende Produzentin der Serie fungiert. "Wool" spielt in ferner Zukunft in einer vergifteten und heruntergekommenen Welt, die Menschen leben in einem unterirdischen Silo mit Hunderten von Stockwerken. Robbins übernimmt einem Bericht von Deadline zufolge die Rolle von Bernard, dem Leiter der IT-Abteilung des Silos.