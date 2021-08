Kurz: Neuer Trailer für "The Morning Show" +++ Samsungs pietätlose Anspielung auf Steve Jobs

Neue Staffel startet im September

Geschmackloser Hinweis auf Steve Jobs

Im September beginnt auf Apple TV+ nicht nur die Sci-Fi-Serie "Foundation" nach Romanen von Isaac Asimov, sondern auch die zweite Staffel von "The Morning Show". Die Fortsetzung des mehrfach ausgezeichneten Zehnteilers, der seine Premiere direkt beim Start des Streamingdienstes aus Cupertino feierte, wird wieder von den beiden Hauptdarstellerinnen Reese Witherspoon und Jennifer Aniston produziert. Nach einem ersten Teaser, den Apple bereits im Juni veröffentlichte, folgt jetzt ein etwas längerer Trailer.Die erste Folge der neuen Staffel wird am 17. September auf Apple TV+ zur Verfügung stehen, die restlichen neun Episoden folgen dann im wöchentlichen Rhythmus. Neben Aniston und Witherspoon sind viele aus dem ersten Zehnteiler bekannte Schauspieler zu sehen, unter anderem Marcia Gay Harden, Billy Crudup und Karen Pittman sowie Mark Duplass, Janina Gavankar und Steve Carrell. Weitere Rollen übernehmen die Neuzugänge Holland Taylor, Greta Lee und Hasan Minhaj.Die Geschichte der neuen Folgen beginnt dort, wo die Ereignisse der ersten Staffel endeten. Das Team der "Morning Show" muss sich aus den Trümmern der "Me-Too"-Affäre befreien. Die von Aniston und Witherspoon gespielten Moderatorinnen Alex Levy und Bradley Jackson geraten dabei im Verlauf der zehn Episoden an einen Abgrund, der zunehmend zwischen ihren privaten Persönlichkeiten und der öffentlichen Wahrnehmung klafft. Wer " The Morning Show " sehen möchte, benötigt ein Abonnement von Apple TV+, das 4,99 Euro pro Monat kostet. Die ersten sieben Tage sind gratis.Samsung bietet seit einiger Zeit eine Web-App namens "iTest" an. Das Unternehmen will damit demonstrieren, wie sich ein iPhone anfühlen würde, auf dem Android läuft. Nach dem Aufruf der Webseite lässt sich die Anwendung auf dem Homescreen des Smartphones ablegen und von dort aus aufrufen (siehe ). In "iTest" erlaubt sich Samsung allerdings eine ziemlich geschmacklose Anspielung auf Steve Jobs. Wer in der Web-App einen anderen Launcher aufrufen möchte, findet bei einem der Themes namens "Default" unter anderem den Satz: "Kein Träger eines Rollkragenpullovers sollte vorschreiben können, wie Dein Smartphone aussieht." Nutzer von Samsung-Geräten seien "einzigartig" und hätten daher auch gern "einzigartige Smartphones".Ob sich der südkoreanische Hersteller mit dieser Art des Marketings sowie dem einigermaßen pietätlosen Verweis auf den vor fast genau zehn Jahren verstorbenen Apple-Gründer einen Gefallen tut, ist fraglich. Auf Twitter zumindest erntet Samsung für die Aktion reichlich Kritik.