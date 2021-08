Netflix gibt 3D-Audio für iPhone und iPad frei

Roll-out des Features gestartet

Voraussetzungen

Um ein möglichst immersives Klangerlebnis zu erhalten, können Besitzer von AirPods Pro und AirPods Max 3D-Audio (auch „Spatial Audio“ genannt) die entsprechende Einstellung auf ihrem iPhone oder iPad aktivieren. Das Ergebnis weiß durchaus zu beeindrucken: Dank der in den Kopfhörern verbauten Gyroskopen berücksichtigt die Audioausgabe die Bewegungen des Kopfs und passt den Klang entsprechend an. Das Feature ist zwar bereits seit einiger Zeit verfügbar, beschränkt sich aber bei den Streamingdiensten auf ausgewählte Anbieter wie Disney+, HBO Max und Apple TV+. Nun zieht der Platzhirsch Netflix überraschend nach.Immer mehr Netflix-Kunden machen bei Verwendung der iOS- und iPadOS-App eine Entdeckung: Ihnen wird neuerdings die Möglichkeit eingeräumt, Inhalte mit 3D-Audio anzuschauen. Ein Sprecher des Video-on-Demand-Dienstes bestätigt nun gegenüber 9to5Mac den Roll-out des Features. Eine Liste mit kompatiblen Filmen und TV-Serien legt der Anbieter allerdings nicht vor. Tatsächlich kommt die Unterstützung für die Funktion einigermaßen überraschend: Vor etwa einem halben Jahr kündigte Netflix an, 3D-Audio nicht umsetzen zu wollen (siehe hier ).Um 3D-Audio für Netflix nutzen zu können, müssen sich manche Anwender noch gedulden, bis das Feature auch bei ihnen freigeschaltet wird. Außerdem gilt es einige Voraussetzungen zu beachten: So bedarf es eines iPhone 7 oder neuer, zu den kompatiblen Tablets zählen das iPad (6. Generation oder neuer), iPad Air (3. Generation oder neuer), iPad Pro (11 Zoll, bei 12,9 Zoll mindestens 3. Generation) und iPad mini (5. Generation). Auf den Geräten muss mindestens iOS 14 beziehungsweise iPadOS 14 zum Einsatz kommen. Ferner sind AirPods Pro oder AirPods Max vonnöten – befinden sich diese noch im Auslieferungszustand, muss eventuell ein Firmware-Update vorgenommen werden. Außerdem müssen Medieninhalte wie Netflix-Filme und -Serien entsprechend für 3D-Audio aufbereitet werden, um von dem Feature Gebrauch machen zu können.