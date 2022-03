Apple TV+: Kostenlose Testphase nun auch für PlayStation 4

Dreimonatige Testphase für die PS4

Attraktiveres Test-Abo für die PS5

Sonys PlayStation 4 zählt zu den meistverkauften Konsolen weltweit. Sollte das Nachfolgemodell den Erfolg wiederholen können, so wird es hierfür wohl mehr Zeit benötigen: Aufgrund der Knappheit an Halbleitern ist es nach wie vor kein ganz einfaches Unterfangen, eine PlayStation 5 zu kaufen. PS4-Besitzer müssen sich aber nicht unbedingt grämen: So erscheinen weiterhin Titel für die Konsole und Streamingdienste sind natürlich immer noch verfügbar. Apple TV+ stellt da keine Ausnahme dar: Abonnenten des Services erhalten nun die Möglichkeit einer kostenlosen Testphase, wenngleich das Angebot weit weniger großzügig ausfällt als auf der PS5.Bei Apple TV+ findet sich mittlerweile eine ganz ansehnliche Auswahl an hochkarätigen Serien und Filmen – in Kürze finden gar exklusive Live-Übertragungen von Spielen der Major League Baseball statt (siehe hier ). Kennenlernangebote für den Dienst gibt es zuhauf – nun räumen Sony und Apple die Möglichkeit ein, ein dreimonatiges Probeabo für die PlayStation 4 abzuschließen. Dieses steht selbstverständlich für sämtliche Modelle der Konsole in zahlreichen Ländern zur Verfügung, darunter auch Deutschland, Österreich und die Schweiz. Bis zum 22. Juli 2022 gilt das Angebot; nach Ablauf des Testzeitraums wird das Abonnement in ein reguläres kostenpflichtiges Abo überführt, welches mit 4,99 Euro monatlich zu Buche schlägt.Parallel dazu existiert weiterhin ein Angebot für die PlayStation 5, das mit attraktiveren Konditionen aufwartet. Besitzer der aktuellen Generation dürfen sich auf einen sechsmonatigen Probezeitraum freuen, außerdem gilt die Aktion nicht bloß für Neukunden von Apple TV+: Wer sich bereits für ein Testabonnement für den Service qualifiziert hat – beispielsweise durch den Kauf eines neues Apple-Geräts – kann die sechs Monate des PS5-Angebots einfach aufstocken. Bei der PS4 hingegen kommen ausschließlich Neukunden in den Genuss der Probephase. Der Abschluss muss außerdem stets über die App der Konsolen erfolgen – ist dies geschehen, so lässt sich Apple TV+ auch kostenfrei auf anderen Geräten nutzen.