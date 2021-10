Apple Music startet auf der PlayStation 5

Apple Music erstmals auf einer Spielekonsole

Apple Music mit Empfehlungen für Spiele

Etliche Entwicklerstudios legen viel Wert darauf, ihren Videospielen die passende musikalische Untermalung zu liefern. Manchmal möchte der Nutzer trotzdem auf eine Wiedergabeliste mit ihm bekannten Songs ausweichen – was bei Spielekonsolen gar nicht so einfach ist: So spielen Streamingdienste auf den meisten dieser Geräte keine oder nur eine sehr untergeordnete Rolle. Wer Musik auf der Konsole streamen möchte, ist zumeist auf Spotify angewiesen. Das ändert sich ab sofort: Erstmals können Besitzer einer Konsole mit Bordmitteln auch auf Apple Music zugreifen – sofern sie im Besitz einer PlayStation 5 sind.Wer über ein Abonnement für Apple Music verfügt und eine der immer noch recht schwer erhältlichen Konsolen von Sony sein Eigen nennt, kann ab sofort auf Apples Streamingservice zugreifen. Bereits vor zwei Wochen tauchten Bilder auf, die darauf hinwiesen, dass Sony die Freigabe der App für Anwender testet (siehe hier ). Nun gibt das Unternehmen den offiziellen Startschuss: Wie Sony betont, handelt es sich bei der PlayStation 5 um die erste Spielekonsole, welche den Download einer dedizierten App von Apple Music erlaubt. Dieser erfolgt aus dem Medienbereich der PS5. Weitere Hinweise nennt das Unternehmen auf einer eigens eingerichteten Support-Seite Um die Musikwiedergabe während des Spielens zu aktivieren, reicht ein Druck auf die PS-Taste am Controller aus, um das Control Center zu bemühen. Abonntenten haben die Wahl zwischen von Apple kuratierten oder selbst erstellten Playlists. Ferner nennt der Dienst Empfehlungen, die zum Spiel passen sollen. Die App bietet außerdem Zugriff auf Musik-Videos, die bei Bedarf auf dem Home-Bildschirm im Hintergrund weiterlaufen. Besitzer einer früheren Generation von Sonys Konsole gehen übrigens leer aus: Auf der PlayStation 4 lässt sich zwar die Apple-TV-App installieren, das Musikstreaming-Angebot bleibt aber momentan der aktuellen Baureihe vorbehalten.