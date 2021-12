Bericht: Sony plante Streaming von PlayStation-Titeln für das iPhone

Umsetzung von PlayStation Now für mobile Endgeräte geplant

PlayStation Now bleibt Heimgeräten vorbehalten

Der Gerichtsprozess zwischen Epic und Apple mag ein Ende gefunden haben – Auswirkungen hat er jedoch bis heute. So drohte Apple vor wenigen Tagen die Umsetzung des Urteils, das alternative Zahlungssysteme vorsieht – der Konzern legte Berufung ein, was mit einer aufschiebenden Wirkung einherging (siehe hier ). Außerdem gibt es einen reichhaltigen Fundus an Gerichtsdokumenten und Präsentationen, die so manche Interna offenlegen: The Verge wühlt sich aktuell durch das Konvolut und findet so manche spannende Information.Einem neuen Bericht von The Verge zufolge arbeitete Sony bereits 2017 an einer Umsetzung des hauseigenen Spiele-Streamingdienstes PlayStation Now. Der Cloud-Gaming-Service ermöglicht das Spielen von Titeln, welche auf der PlayStation 2, 3 sowie 4 erschienen sind. Früher stand der Dienst auch auf ausgewählten Smart-TVs und Blu-Ray-Playern zur Verfügung – mittlerweile beschränkt sich Sony auf Clients für die PlayStation 4 und 5 sowie Windows-Rechner. Aus einem vertraulichen Dokument geht nun hervor, dass Apple Kenntnis von Sonys weiteren Plänen hatte: Laut Cupertino wollte der japanische Elektronikkonzern den Streaming-Service auf mobile Geräte ausweiten. Mehr als 450 PS3-Spiele sollten zum Start verfügbar gemacht werden, PS4-Titel wären zu einem späteren Zeitpunkt hinzugestoßen.Tatsächlich setzte Sony das Vorhaben nie in die Tat um. Unklar ist, weshalb das Unternehmen einen Rückzieher machte: Apples Richtlinien für den App Store waren 2017 noch weit weniger streng. Auch andere Plattformen, darunter Android und macOS, erhielten zu keinem Zeitpunkt einen Client für den Streamingservice. The Verge vermutet, dass sich der PlayStation-Hersteller möglicherweise auf den Verkauf der Konsole konzentrieren wollte. Spiele stellen für viele Nutzer durchaus einen Kaufanreiz dar: Microsoft wollte eine native iOS-App für den Streamingdienst Xbox Cloud Gaming anbieten, scheiterte aber an Apples Reglement. Unlängst wurde bekannt, dass Redmond gar mit exklusiven AAA-Xbox-Titeln für das iPhone um Apples Zustimmung buhlte (siehe hier ).