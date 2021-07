PlayStation 5: Apple TV+ sechs Monate kostenlos

Apple TV+ auf Sonys Spielekonsole kostenlos nutzen

Probe-Abo muss auf der Spielekonsole gebucht werden

Abonnement wird nach sechs Monaten kostenpflichtig

Die Qualität der meisten Filme und Serien, welche auf Apple TV+ zur Verfügung stehen, wird allgemein gelobt. Etliche Inhalte sind zudem für diverse Auszeichnungen nominiert. Bei der Quantität des Angebots sowie beim Marktanteil hingegen liegt Apple weit hinter der Konkurrenz und kommt gegen die Platzhirsche Amazon Prime Video und Netflix nicht an. Auch Disney+ liegt in Deutschland jüngsten Auswertungen zufolge noch vor dem Videostreamingdienst aus Cupertino.Apple unternimmt jetzt offenbar einen weiteren Versuch, die Nutzerzahlen von Apple TV+ in 61 Ländern mit einer Werbeaktion zu steigern. Der iPhone-Konzern hat sich mit Sony zusammengetan, die beiden Unternehmen bieten ab sofort allen Besitzern einer PlayStation 5 ein kostenloses Probe-Abonnement an. Damit lässt sich der Dienst auf der Spielekonsole ein halbes Jahr nutzen, ohne dass die übliche Gebühr von 4,99 Euro im Monat fällig wird. Das Angebot gilt bis zum 22. Juli 2022 und ist unter anderem in Deutschland, Österreich und der Schweiz verfügbar. Weitere Länder sind auf einer von Sony speziell für das Angebot eingerichteten Webseite zu finden.Das kostenlose Probe-Abo muss zwingend in der Apple-TV-App auf der PlayStation 5 gebucht werden. Wer das Angebot in Anspruch nehmen möchte, benötigt sowohl ein Konto für das PlayStation-Netzwerk als auch eine Apple ID. Besitzer früherer Modelle von Sonys Spielekonsole sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Wer bereits ein kostenpflichtiges Abonnement für Apple TV+ abgeschlossen hat, kommt nach der Buchung auf der PlayStation 5 ebenfalls in den Genuss der sechs Gratismonate. Nutzen lässt sich Apple TV+ mit dem Sony-Probe-Abo auf allen Geräten, auf denen der Streamingdienst verfügbar ist, also beispielsweise iPhones, iPads und smarten Fernsehern sowie der Xbox.Das Probe-Abonnement verlängert sich nach Ablauf eines halben Jahres automatisch, ab dann werden monatlich knapp fünf Euro für die Nutzung von Apple TV+ fällig. Eine vorherige Kündigung ist jederzeit möglich, allerdings vollzieht Apple diese unmittelbar und nicht erst nach Ablauf der sechs Monate. Das Angebot von Sony und Apple kann nur einmal pro PlayStation 5 in Anspruch genommen werden.